Una empresa de Portugal hará la nueva pasarela de acceso a la vía verde de Plasencia.

Ya se conoce quién levantará la pasarela de madera que permitirá conectar el monte Valcorchero con la vía verde de Plasencia, ofreciendo así un segundo acceso al camino natural. El ayuntamiento ha adjudicado las obras a una empresa portuguesa, Carmo Estruturas EM Madeira SA, que las ejecutará por un total de 298.404,50 euros, IVA incluido.

Los trabajos salieron a licitación en julio y, después de que, el 2 de septiembre, se le solicitara la documentación previa a la adjudicación y de que subsanara la falta de documentos en el mes de octubre, la junta de gobierno ha aprobado el 27 de noviembre la adjudicación del contrato de obras.

Fondos europeos

El ayuntamiento ha concedido a la empresa un plazo de quince días hábiles para proceder a la firma del contrato.

La financiación se hará con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU, financiados por la Unión Europea.

Fue en el mes de julio cuando salió a licitación la ejecución de las obras, después de que el ayuntamiento aprobara el proyecto, adjudicado previamente a José Ramón Villar, responsable del equipo del Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural del Centro Universitario de Plasencia.

Uno de los puentes de la vía verde de Plasencia, a la que se podrá acceder por una pasarela. / TONI GUDIEL

Casi 30 metros de largo

Villar ha explicado que el proyecto contempla una actuación en 550 metros de camino natural y su elemento principal será la pasarela, de 29 metros de largo y 2,5 de ancho, para que pueda ser utilizada por peatones y ciclistas.

Además, estará fabricada en madera laminada principalmente, lo que genera menos "emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera". Además, se le dará un tratamiento para protegerla de los rayos ultravioleta del sol.

El ingeniero ha apuntado que el diseño se ha hecho en consenso con el ayuntamiento, en forma de doble viga, para "rememorar las pasarelas ferroviarias".

Senda peatonal y mirador

El proyecto incluye también la recuperación del entorno como senda peatonal y un mirador. El plazo de ejecución fijado es de cuatro meses, por lo que debería estar terminado antes del próximo verano.

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha destacado que el objetivo del ayuntamiento es garantizar la seguridad de los usuarios de la vía verde, dada la "problemática" surgida tras su inauguración porque son muchas las personas que, en lugar de acceder por el túnel de San Lázaro, prefieren hacerlo por Valcorchero, en una zona situada en las curvas de la N-630, en la salida hacia Salamanca.

De esta forma, en lugar de cruzar la vía, con el peligro que ella conlleva, podrán acceder por la pasarela, que sobrevolará la carretera.