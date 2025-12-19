La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros

Juan Ángel Ferrer, que ha estado al frente del restaurante Casa Juan de Plasencia durante 26 años y ha fallecido este viernes tras ser atropellado este jueves, fue desplazado 16 metros después de ser embestido por una furgoneta.

El hecho de que fuera un vehículo de gran tamaño, superior al de cualquier turismo, ha provocado que sus lesiones fueran de gravedad, ya que, cuando se trata de coches, los atropellados reciben el golpe en las piernas y suelen caer sobre el capó. Sin embargo, en este caso, el choque afectó también al torso y la parte superior del cuerpo.

Negativo en alcoholemia

El traumatismo craneoencefálico fue lo que motivó que, después de ser atendido en la zona, en la avenida de España, junto a la gasolinera situada en el cruce con la avenida Ambroz, fuera trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia y, después a Cáceres, donde finalmente murió.

Según ha podido saber este periódico, el conductor es un vecino de Plasencia, que dio negativo en el control de alcoholemia y la policía tampoco ha constatado que circulara con una velocidad superior a la permitida en la avenida. Hasta el momento, ha señalado a los agentes que no vio a Ferrer mientras cruzaba el paso.

Juan Ángel Ferrer, fallecido tras ser atropellado en Plasencia, rodeado de setas. / TONI GUDIEL

Homicidio imprudente

No obstante, la Policía Local está desde este jueves instruyendo las diligencias por un delito contra la seguridad vial, ya que el atropello se produjo cuando el hostelero, jubilado desde enero del 2024, cruzaba la vía por un paso de peatones -su mujer caminaba unos pasos por detrás- y a esto se le añadirá otro de homicidio imprudente, por lo que tendrá que prestar declaración en jefatura asistido por un abogado.

El artículo 142 del Código Penal recoge las penas a las que se enfrenta el conductor: "El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años".

Retirada del carné

Además, añade que, "si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor (como es el caso) se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.

Cuando la policía termine de instruir las diligencias, las remitirá al juzgado para la instrucción del caso.

Condolencias

Mientras tanto, la noticia de la muerte de Juan Ángel Ferrer, muy conocido y querido en la ciudad, ha provocado numerosas muestras de condolencias, privadas y públicas.

Entre estas últimas, la de la concejala de Igualdad, Mayte Díaz, amiga de la familia, que se ha mostrado consternada. "Juan formó parte de muchos momentos compartidos en su restaurante, al que acudí tantas veces con mi familia y con quienes me une una amistad sincera. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Descansa en paz Juan. Besos al cielo".

De Francia a Arenillas

El 7 de enero del 2024 fue el último día que Juan e Isabel trabajaron en su restaurante, Casa Juan, situado en la céntrica calle Arenillas. Juan tenía 67 años y afirmaba que ya les tocaba "descansar".

Había estudiado cocina en Francia, donde vivía su familia y, a los 18 años, regresó a España para hacer la mili. En el cuartel, ejerció de pinche de cocina, "pelando patatas", hasta que un día le dieron la oportunidad de cocinar para el personal. Un oficial probó sus platos y le fichó para la residencia de oficiales. Después, trabajaría en La Taberna del Albardero, donde acudían los altos mandos.

A lo largo de su vida entre fogones, ha trabajado en Madrid, en Bilbao, e incluso en la marina mercante y, después, su familia compró el mesón El Carro, en la avenida de la Vera, y allí estuvo como cocinero unos 8 años.

Juan Ángel Ferrer, fallecido tras ser atropellado en Plasencia, en la cocina. / TONI GUDIEL

Muy querido y valorado

Cuando se casó con Isabel Gutiérrez, su sueño era abrir un restaurante y lo consiguieron. La entrada a Casa Juan llamaba la atención por la multitud de objetos, herencia de abuelos y padres, regalos de clientes..."

Sin duda, a Juan le han querido mucho su familia y amigos, pero también sus clientes, por su humor y su afecto, además de su incontestable buen hacer entre fogones, premiado y valorado por cocina francesa, vasca, sus pescados, mariscos, salsas, patés, sopas y sus jornadas micológicas y sefardíes, que atrajeron a comensales de todo el mundo.

Todo el que ha pasado por Casa Juan lo ha recomendado y ese ha sido "el mayor reconocimiento", decía el matrimonio en 2024. DEP