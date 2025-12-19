Importante reforma en los juzgados de Plasencia: habilitan dos nuevas salas de vistas y otra para declaraciones de menores.

Los juzgados de Plasencia están inmersos actualmente en un proceso de reforma y transformación que afecta, tanto a los espacios físicos como a la metodología de trabajo, con la ampliación de salas y reforma de instalaciones, a las que se suman cambios de ubicación. Todo para cumplir con la nueva Ley de Eficiencia, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

La primera modificación es ya visible sin tener que acceder a los juzgados porque el rótulo situado en la fachada, que los denominaba 'Juzgados' ha sido sustituido por otro con su nuevo nombre: 'Tribunal de Instancia'.

Nuevas salas

Por lo que respecta a las mejoras estructurales en el edificio, el juez decano, que con la reforma pasa a denominarse presidente del Tribunal de Instancia, Óscar Jiménez Moriano, ha explicado que, gracias a que la arquitecta que diseñó el inmueble dejó espacios diáfanos ante una posibilidad de ampliación, esta ha sido posible, de forma que se han habilitado dos nuevas salas de vistas, pasando de cuatro a seis.

Además, una novedad, que no tienen todos los edificios judiciales, es que el de Plasencia cuenta ya con una sala de declaraciones para menores, denominada Sala Gesell. Se trata de una sala en la que prestarán declaración auxiliados por un psicólogo judicial, "en un entorno adecuado y con profesionales adecuados", ha destacado el magistrado.

Nueva imagen exterior de los juzgados de Plasencia. / TONI GUDIEL

Juzgado de guardia

A esto se une una reforma en las instalaciones del juzgado de guardia para dotarlo de "mayor seguridad". Esta necesidad se vio ya hace casi ocho años, cuando una persona trató de quemarse a lo bonzo ante varios funcionarios judiciales. Lo que se ha pretendido con la reforma es que los funcionarios estén separados "de la sala para justiciables".

Junto a estos cambios en el edificio, se está llevando a cabo la adecuación a un nuevo sistema de trabajo, por el que los funcionarios ya no estarán vinculados a un juzgado concreto, sino que trabajarán distribuidos en tres secciones y para todos los jueces, que actualmente son ocho.

Las secciones serán un servicio general, otro de tramitación y un tercero, de ejecución. Este cambio en la metodología de trabajo conllevará además el traslado de ubicación.

Adaptación, en enero

A su vez, en cuanto a la nomenclatura, los magistrados no serán jueces de juzgados de instrucción sino titulares de una plaza judicial integrada en el Tribunal de Instancia.

Todas estas reformas requerirán un tiempo de adaptación y se ha fijado el mes de enero para ello. De esta forma, no se señalarán nuevos juicios, más allá de los que ya estuvieran fijados con anterioridad, ha explicado Jiménez Moriano.

Mayor celeridad en los casos

Para el presidente del nuevo Tribunal de Instancia, esta transformación conllevará beneficios porque hará "más operativa" a la Justicia, coincidiendo además con una "revolución tecnológica" por la puesta en marcha del "expediente digital".

Destaca que el propósito es que los casos puedan llevarse con mayor "celeridad, eficacia y optimización de recursos", lo que redundará en los ciudadanos. "No se trata de perjudicar a nadie, sino de mejorar el funcionamiento de la justicia", ha apuntado.

De hecho, la reforma da una posibilidad a los jueces que hasta ahora no tenían y es la de solicitar la asistencia de otros dos magistrados de apoyo en los casos de mayor complejidad o con un alto número de acusados, funcionando como un órgano colegiado, al modo de las audiencias provinciales.

Demanda de más jueces

Ahora bien, ha hecho hincapié en que, para que el funcionamiento sea el más óptimo, esta reforma debe ir acompañada por la "creación de nuevas plazas judiciales" porque, dadas las jubilaciones que se esperan y bajas, "si no se procura un aumento del número de jueces, la reforma funcionará con disfunciones, no será perfecta".

En este sentido, ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial ya ha insistido al Ministerio de Justicia para que duplique el número de plazas, en base a las jubilaciones previstas en los próximos diez años.