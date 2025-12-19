Operación económica
Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California
La compañía francesa seguirá gestionándolo, en forma de alquiler
La nueva propietaria es Realty Income, con sede en San Diego
El centro comercial Carrefour de Plasencia ha formado parte de una operación económica e inmobiliaria a nivel internacional, por la que la firma francesa ha vendido cuatro de sus establecimientos en España a la compañía californiana Realty Income, con sede en San Diego, EEUU.
Según ha indicado el diario económico Cinco Días, junto al centro de Plasencia, Carrefour ha vendido los situados en Villarreal (Castellón), Gandía (Valencia) y el centro comercial Los Patios de Málaga, todo por 50 millones de euros.
No habrá cambios
No obstante, el periódico señala que esta venta no supondrá ningún cambio de cara a los trabajadores o clientes, ya que Carrefour seguirá gestionando el establecimiento, ya como alquiler.
Esto será así porque, a la hora de firmar el contrato se ha utilizado el método de venta y retroarrendamiento (sale & Leaseback), por el que una empresa vende un activo, en este caso el inmueble, a un inversor y, simultáneamente, lo alquila de nuevo a largo plazo. De esta forma, consigue obtener liquidez y es una forma de financiación alternativa al préstamo bancario.
Más ventas de hipermercados
Hasta ahora, según el portal InfoRetail, la propiedad del hipermercado correspondía a Carrefour Property, que ha confirmado que el establecimiento seguirá funcionando con normalidad.
InfoRetail añade que la firma americana, creada en 1969, entró en el mercado español en el 2021, con la adquisición de siete hipermercados a Carrefour por 93 millones de euros, con el mismo modelo de contrato. Solo el año pasado, Carrefour le vendió media docena de establecimientos, por 100 millones de euros.
Autolavado y ascensor
La empresa estadounidense cuenta con más de 15.000 propiedades en más de 90 sectores.
Por lo que respecta a Carrefour, en los últimos meses ha levantado un autolavado en la zona del aparcamiento al aire libre y ha obtenido licencia de obras del ayuntamiento para construir un ascensor, que ya está ejecutando junto a las escaleras mecánicas. Además, se trata de una de las empresas de la ciudad con mayor volumen de trabajadores de Plasencia y alrededores.
- Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
- Plasencia se prepara para una masiva llegada de seguidores para despedir a Robe
- Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
- Évole, Broncano y hasta 45.000 personas dijeron adiós a Robe en Plasencia
- En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
- El último adiós a Robe en Plasencia: 'Todas las etapas de mi vida han sido un álbum suyo
- Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
- Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado