Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California

El centro comercial Carrefour de Plasencia ha formado parte de una operación económica e inmobiliaria a nivel internacional, por la que la firma francesa ha vendido cuatro de sus establecimientos en España a la compañía californiana Realty Income, con sede en San Diego, EEUU.

Según ha indicado el diario económico Cinco Días, junto al centro de Plasencia, Carrefour ha vendido los situados en Villarreal (Castellón), Gandía (Valencia) y el centro comercial Los Patios de Málaga, todo por 50 millones de euros.

No habrá cambios

No obstante, el periódico señala que esta venta no supondrá ningún cambio de cara a los trabajadores o clientes, ya que Carrefour seguirá gestionando el establecimiento, ya como alquiler.

Esto será así porque, a la hora de firmar el contrato se ha utilizado el método de venta y retroarrendamiento (sale & Leaseback), por el que una empresa vende un activo, en este caso el inmueble, a un inversor y, simultáneamente, lo alquila de nuevo a largo plazo. De esta forma, consigue obtener liquidez y es una forma de financiación alternativa al préstamo bancario.

Centro Carrefour de Plasencia, vendido a una empresa californiana. / TONI GUDIEL

Más ventas de hipermercados

Hasta ahora, según el portal InfoRetail, la propiedad del hipermercado correspondía a Carrefour Property, que ha confirmado que el establecimiento seguirá funcionando con normalidad.

InfoRetail añade que la firma americana, creada en 1969, entró en el mercado español en el 2021, con la adquisición de siete hipermercados a Carrefour por 93 millones de euros, con el mismo modelo de contrato. Solo el año pasado, Carrefour le vendió media docena de establecimientos, por 100 millones de euros.

Autolavado y ascensor

La empresa estadounidense cuenta con más de 15.000 propiedades en más de 90 sectores.

Por lo que respecta a Carrefour, en los últimos meses ha levantado un autolavado en la zona del aparcamiento al aire libre y ha obtenido licencia de obras del ayuntamiento para construir un ascensor, que ya está ejecutando junto a las escaleras mecánicas. Además, se trata de una de las empresas de la ciudad con mayor volumen de trabajadores de Plasencia y alrededores.