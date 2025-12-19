Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Operación económica

Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California

La compañía francesa seguirá gestionándolo, en forma de alquiler

La nueva propietaria es Realty Income, con sede en San Diego

Carrefour pasa a manos de una empresa de California, aunque lo seguirá gestionando, en alquiler.

Carrefour pasa a manos de una empresa de California, aunque lo seguirá gestionando, en alquiler. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El centro comercial Carrefour de Plasencia ha formado parte de una operación económica e inmobiliaria a nivel internacional, por la que la firma francesa ha vendido cuatro de sus establecimientos en España a la compañía californiana Realty Income, con sede en San Diego, EEUU.

Según ha indicado el diario económico Cinco Días, junto al centro de Plasencia, Carrefour ha vendido los situados en Villarreal (Castellón), Gandía (Valencia) y el centro comercial Los Patios de Málaga, todo por 50 millones de euros.

No habrá cambios

No obstante, el periódico señala que esta venta no supondrá ningún cambio de cara a los trabajadores o clientes, ya que Carrefour seguirá gestionando el establecimiento, ya como alquiler.

Esto será así porque, a la hora de firmar el contrato se ha utilizado el método de venta y retroarrendamiento (sale & Leaseback), por el que una empresa vende un activo, en este caso el inmueble, a un inversor y, simultáneamente, lo alquila de nuevo a largo plazo. De esta forma, consigue obtener liquidez y es una forma de financiación alternativa al préstamo bancario.

Centro Carrefour de Plasencia, vendido a una empresa californiana.

Centro Carrefour de Plasencia, vendido a una empresa californiana. / TONI GUDIEL

Más ventas de hipermercados

Hasta ahora, según el portal InfoRetail, la propiedad del hipermercado correspondía a Carrefour Property, que ha confirmado que el establecimiento seguirá funcionando con normalidad.

InfoRetail añade que la firma americana, creada en 1969, entró en el mercado español en el 2021, con la adquisición de siete hipermercados a Carrefour por 93 millones de euros, con el mismo modelo de contrato. Solo el año pasado, Carrefour le vendió media docena de establecimientos, por 100 millones de euros.

Autolavado y ascensor

La empresa estadounidense cuenta con más de 15.000 propiedades en más de 90 sectores.

Noticias relacionadas y más

Por lo que respecta a Carrefour, en los últimos meses ha levantado un autolavado en la zona del aparcamiento al aire libre y ha obtenido licencia de obras del ayuntamiento para construir un ascensor, que ya está ejecutando junto a las escaleras mecánicas. Además, se trata de una de las empresas de la ciudad con mayor volumen de trabajadores de Plasencia y alrededores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
  2. Plasencia se prepara para una masiva llegada de seguidores para despedir a Robe
  3. Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
  4. Évole, Broncano y hasta 45.000 personas dijeron adiós a Robe en Plasencia
  5. En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
  6. El último adiós a Robe en Plasencia: 'Todas las etapas de mi vida han sido un álbum suyo
  7. Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
  8. Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado

Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California

Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California

Fallece Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia

Fallece Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia

Importante reforma en los juzgados de Plasencia: habilitan dos nuevas salas de vistas y otra para declaraciones de menores

Importante reforma en los juzgados de Plasencia: habilitan dos nuevas salas de vistas y otra para declaraciones de menores

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta

Plasencia se prepara para una multitudinaria San Silvestre, con 700 dorsales a la venta

Nuevo autobús urbano en Plasencia: ultiman la contratación de la asistencia técnica para licitar el servicio

Nuevo autobús urbano en Plasencia: ultiman la contratación de la asistencia técnica para licitar el servicio

La directora del palacio de congresos de Plasencia responde a Abascal: "Este es un espacio de concordia"

La directora del palacio de congresos de Plasencia responde a Abascal: "Este es un espacio de concordia"

Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado

Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado

Espacio joven Roberto Iniesta de Plasencia: el ayuntamiento subraya el avance de las obras

Espacio joven Roberto Iniesta de Plasencia: el ayuntamiento subraya el avance de las obras
Tracking Pixel Contents