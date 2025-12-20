Murió una niña
Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
Fue arrestado anoche tras una persecución por la circunvalación Sur que acabó con su vehículo empotrado en una rotonda
La Policía ha detenido anoche al último integrante del conocido clan de los Hilarios que permanecía en busca y captura, según confirman a El Periódico Extremadura fuentes policiales. La detención pone fin a una huida que se prolongaba desde finales de marzo y que mantenía activa una intensa búsqueda.
Él fue uno de los detenidos en el tiroteo de San Lázaro del pasado 30 de marzo, un suceso que conmocionó a la ciudad y en el que murió una niña. En el momento de aquellos hechos, el ahora arrestado se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario y no regresó a prisión, lo que motivó la emisión de una orden de búsqueda y captura.
La operación culminó anoche, tras una persecución policial por la circunvalación Sur en la que el fugitivo intentó eludir a los agentes. La huida terminó cuando el coche que conducía acabó empotrado contra una rotonda, momento en el que fue interceptado y detenido sin que se produjeran daños personales de gravedad.
Con este arresto, las fuerzas de seguridad cierran el cerco sobre los implicados en el tiroteo de San Lázaro y dan por localizado al último miembro del clan que quedaba pendiente de detención. La investigación judicial sigue su curso para depurar responsabilidades por los hechos ocurridos el 30 de marzo.
