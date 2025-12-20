Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro

La Policía ha detenido anoche al último integrante del conocido clan de los Hilarios que permanecía en busca y captura, según confirman a El Periódico Extremadura fuentes policiales. La detención pone fin a una huida que se prolongaba desde finales de marzo y que mantenía activa una intensa búsqueda.

Él fue uno de los detenidos en el tiroteo de San Lázaro del pasado 30 de marzo, un suceso que conmocionó a la ciudad y en el que murió una niña. En el momento de aquellos hechos, el ahora arrestado se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario y no regresó a prisión, lo que motivó la emisión de una orden de búsqueda y captura.

La operación culminó anoche, tras una persecución policial por la circunvalación Sur en la que el fugitivo intentó eludir a los agentes. La huida terminó cuando el coche que conducía acabó empotrado contra una rotonda, momento en el que fue interceptado y detenido sin que se produjeran daños personales de gravedad.

Con este arresto, las fuerzas de seguridad cierran el cerco sobre los implicados en el tiroteo de San Lázaro y dan por localizado al último miembro del clan que quedaba pendiente de detención. La investigación judicial sigue su curso para depurar responsabilidades por los hechos ocurridos el 30 de marzo.