Vertido de aguas fecales en Plasencia: el anteproyecto para las obras del colector, terminado

En el mes de marzo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, anunció que a través del consorcio MásMedio, se iba a elaborar un informe con el fin de "conocer exactamente la problemática y poder buscar soluciones lo más rápidamente posible" al vertido de aguas fecales en uno de los paseos del río de Plasencia debido al colector que discurre por el Valle del Jerte y termina en la ciudad.

Después de que, la semana pasada, volvieran los vertidos tras las lluvias, al entrar el colector en carga por no soportar la cantidad de aguas sucias, sumadas a las pluviales, la Diputación ha anunciado que el consorcio ha finalizado "el estudio interno para valorar las mejores opciones técnicas".

Lo siguiente, el proyecto

De esta forma, se ha elaborado un anteproyecto, "que servirá de base para que una empresa especializada elabore un proyecto de construcción y adecuación". Este trámite se encuentra actualmente "en fase de preparación del expediente".

Según la Diputación de Cáceres, el propósito que se persigue con este proyecto es, "además de conocer las necesidades de renovación del colector, valorar la ejecución de puntos de control en los municipios", que estarán ubicados en las antiguas estaciones depuradoras de estos.

Toni Gudiel

Puntos de control

Estos puntos de control "servirán como punto de pretratamiento, aforo y control del vertido de cada municipio, quedando integrados además en el centro de control del Ciclo del Agua del Consorcio MásMedio, ejecutado a través del PERTE de Digitalización del Agua (AQUA-CERES)".

La Diputación ha subrayado que el colector, se encuentra en la actualidad "gravemente afectado por las aportaciones de aguas parásitas, aguas de lluvia sin carga residual o infiltraciones de aguas naturales, que suponen una merma de la capacidad de transporte de aguas negras en periodos de lluvia o de mayor demanda de la población".

Menor pendiente

A su vez, ha apuntado que "la situación en Plasencia se origina también por factores asociados a la disminución de la pendiente del colector en la zona y por las aportaciones del propio municipio, que hace uso del colector en su tramo final".

Lo que queda claro, por un lado, es que la solución está ya encaminada, aunque todavía habrá que esperar varios meses hasta que llegue, debido a los trámites administrativos de contratación del proyecto y las obras y a la ejecución propia de los trabajos.

Años de vertidos

Son ya varios años los que la capital del Jerte lleva sufriendo la salida de aguas negras de un pozo del colector situado en el paseo del río de la margen izquierda, a la altura de los viveros.

Por un lado, cuando llueve en exceso y rebosa, el agua cruza el paseo, con lo que quienes acuden a caminar, montar en bici o correr se ven obligados a pisarla, si quieren atravesarlo, aunque hay quien directamente decide darse media vuelta.

Por otro lado, el vertido desprende fuertes olores.

El Ayuntamiento de Plasencia, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte y la Diputación de Cáceres se sentaron en marzo para buscar una solución conjunta que ponga fin de una vez por todas a los problemas.