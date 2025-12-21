Atelier de Emma Prieto en Plasencia: un viaje a las capitales del diseño

En Madrid, París, Milán o Nueva York, el mundo de la moda , los showrooms y los atelieres son una parte de su estructura empresarial, aunque a menudo al alcance de solo unos pocos. La diseñadora placentina Emma Prieto ha querido hacer realidad un proyecto que ha ubicado en su ciudad natal, Plasencia, y transporta a esos grandes espacios de creación de moda.

Su atelier está en la zona centro, en la calle San Pedro, y combina espacios para la confección, venta y alquiler de diseños con otra pata a la que da mucha importancia, la formación, que pondrá en marcha a partir del mes de enero.

Los espacios

"Este proyecto lleva en mi mente mucho tiempo, tener un sitio adaptado completamente para el trabajo y también para la formación", ha afirmado la diseñadora.

Así, nada más acceder al atelier, destaca una sala grande, a modo de salón, que ha distribuido en una zona de probador con un espejo de gran tamaño; un rincón temático donde un maniquí luce uno de sus diseños; otro espacio con un perchero donde descansan algunos de sus diseños; una columna con recortes de prensa de los éxitos que ha ido consiguiendo; una pared con su nombre e imágenes de momentos importantes de su trayectoria y, coronándolo todo, el vestido de flamenca en tonos rojos y dorados que ganó el premio al Mejor Traje Nacional en el certamen Mrs Universe Official 2024.

FOTOGALERÍA | Así es el atelier de Emma Prieto en Plasencia. /

Cursos reducidos

En otras salas del atelier ha instalado su despacho; un espacio para el patronaje y corte y otro para coser y planchar, con máquinas tanto industriales como más tradicionales.

Será en esta zona donde impartirá los cursos de formación, para un máximo de diez personas porque los dará ella misma. Confiesa que está "expectante" porque no sabe qué acogida tendrán y será la primera vez que dará clases, pero a la vez, ilusionada. "Como a mí me encantan los retos, me he tirado a la piscina", afirma.

Ayuda y asesoramiento

Los primeros que ha organizado serán de confección de trajes de flamenca, corsés, de customización de prendas... También se está planteando programar otro de iniciación a la costura porque "me han preguntado mucho. Yo pensé que eso estaba más cubierto, pero me han preguntado bastante".

También ofrecerá el atelier a personas "que a lo mejor tengan nociones y quieren reformar su vestido, pero no se atreven. Aquí estaré para ayudarlas", incluso a aquellas que quieran sacar su propia colección de moda.

EP

Pero quien desee acercarse al atelier para ver sus colecciones y comprar o alquilar algún diseño también podrá hacerlo. Respecto a la consideración general de que la moda exclusiva es cara, Emma señala que los diseños "son asequibles para cualquiera", en función del tipo y cantidad de tejido y anima a acudir y preguntar para informarse.

Nueva colección

Mientras atiende a unos y a otros, su intención es seguir creando colecciones anuales y ya tiene fecha para la presentación de la próxima, finales de febrero. Avanza que estará inspirada "en el Ave Fénix", por lo que habrá "muchas plumas y muchos contrastes. Siempre me gustan los contrastes, sobre todo de los dorados y los negros, pero creo que esta colección va a ser muy diferente a las demás".

Desde que abrió su primera tienda en Plasencia, en 2012, han pasado trece años en los que su carrera ha dado un giro de 180 grados. El vestido amarillo y negro que se hizo viral en la feria de Sevilla de 2024 la impulsó de tal forma que no tiene tiempo de acudir a todos los desfiles a los que la invitan.

Apoyo familiar

Ya no ha parado de trabajar y desarrollar proyectos, desfiles y colecciones y ha conseguido los elogios y el apoyo del Ayuntamiento de Plasencia, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y Extremadura Avante.

Ahora se enfrenta a esta nueva etapa con nervios e ilusión y destaca que todo es fruto de su esfuerzo, trabajo y el apoyo constante de su familia.