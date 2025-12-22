La Cereza de Oro de Plasencia reparte 150.000 euros con dos quintos en la Lotería de Navidad

La administración de loterías La Cereza de oro de Plasencia, ubicada en el centro comercial Carrefour, ha vuelto a repartir suerte de la mano de la Lotería de Navidad. Dos quintos premios han caído en el despacho que regenta el matrimonio formado por José Nemesio Antonio y Sonia Fernández desde hace seis años, un total de 150.000 euros distribuidos en 26 décimos premiados.

A las 10.34 horas de este lunes, los niños del colegio de San Ildefonso cantaban el primero de los quintos premios, el 23112. Nada menos que veinte décimos ha vendido La Cereza de oro de este número, dotado con 6.000 euros al décimo, es decir, 120.000 euros en total.

Dos quintos en seis minutos

Mientras llegaba la alegría al establecimiento, seis minutos después (10.40), y cuando todavía no había dado tiempo a descorchar el champán, cantaban el segundo quinto premiado, el 60649.

En este caso, según ha explicado el matrimonio, han sido cinco los décimos vendidos, con lo que han repartido otros 30.000 euros.

Alegría y emoción

"Alegría, otra vez mucha alegría, estamos muy contentos", señalaba José Antonio Nemesio. Su mujer no podía evitar sonreír en todo momento porque confesaba: "Tengo siempre este día las emociones a flor de piel y dar premios y hacer feliz a la gente es lo que más me gusta, así que estoy superemocionada".

Más aún si son clientes habituales, que otros años, "pasan por la administración y nos dicen que llevan el décimo premiado. Cuando es gente que conoces me provoca mucha emoción porque hay personas que lo necesitan de verdad. Siempre alegra saber que le has dado dinerito a alguien", subraya Sonia.

La Cereza de oro de Plasencia vendió íntegro el décimo solidario de AOEx. / CEDIDA

13 botellas de champán

Además, como ya son veteranos a la hora de dar premios, explica un ritual: "Siempre tengo trece botellas de champán bien fresquitas en el frigorífico para esta ocasión", que han descorchado junto con los trabajadores de la administración, mientras numerosos clientes preguntaban si había tocado algo.

Este año, como explicaba el matrimonio días antes del sorteo, han aumentado las ventas. Desde su inicio, en verano, se han multiplicado los clientes y, desde octubre, ya tenían vendido íntegramente el número de la administración. También vendieron completamente el décimo solidario destinado a la Asociación Oncológica Extremeña.