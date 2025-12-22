Actuación de la Policía Nacional
Dos detenidos tras un 'pase' de cocaína en pleno centro de Plasencia
Son dos hombres, de 34 y 37 años, con antecedentes
Les sorprendieron cuando intercambiaban, de un vehículo a otro, 67 gramos de droga por 3.595 euros
Cada uno iba en un coche y, en un momento dado, uno le pasó al otro 67 gramos de droga a cambio de 3.595 euros. La Policía Nacional les sorprendió y han sido detenidos. Ha ocurrido en Plasencia, en pleno centro de la ciudad.
Según ha señalado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, las detenciones de los dos hombres, de 34 y 37 años y con antecedentes, se produjeron el pasado jueves, 18 de diciembre, y se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.
Vigilancia discreta
No ha sido una detención fruto de la casualidad, al contrario. La investigación se inició a finales del mes de noviembre, a raíz de diversas informaciones recibidas en el grupo local de policía judicial de la comisaría de Plasencia, que apuntaban a "la posible existencia de una persona que podría estar dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes, en concreto, cocaína".
Los investigadores han llevado a cabo desde entonces diversas gestiones y vigilancias hasta el punto de identificar al presunto responsable, sobre el que realizaron una discreta vigilancia.
In fraganti
De esta forma, el pasado jueves, los agentes observaron cómo el investigado abandonaba su lugar de trabajo y, tras dar varias vueltas en su vehículo por el centro de la ciudad, una maniobra "normalmente realizada para evitar posibles acciones policiales", contactó con otro hombre que circulaba en otro vehículo.
En ese momento, se produjo el pase, el intercambio de un paquete a través de la ventanilla de uno de los coches, a cambio de otro que podrían ser billetes. Entonces, los agentes sorprendieron a ambos conductores, les identificaron y cachearon.
Al juzgado
De esta forma, intervinieron 67 gramos de cocaína y 3.595 euros en efectivo, localizados entre las pertenencias de ambos y procedieron a su detención.
Después, fueron trasladados a comisaría y, tras la instrucción de las correspondientes diligencias, les pusieron a disposición judicial.
