El tercer premio de la Lotería Nacional cae en el punto de venta de la calle Talavera de Plasencia

La suerte ha sonreído este lunes a los clientes de dos administraciones de lotería de Plasencia. No solo han tocado dos quintos premios en La Cereza de Oro, situada en el centro comercial Carrefour, que ha repartido 150.000 euros en 26 décimos, sino que el punto de venta mixto Prensa y Revistas Barco, situado en la calle Talavera, ha dado el tercero del sorteo de la Lotería de Navidad.

A las 11.15 horas, ha sonado el 90693, del que Ángel Luis Valiente y Javier Díaz, que regentan el establecimiento de esta calle del centro de Plasencia desde el 2016, han vendido un décimo, agraciado con 50.000 euros.

Negocio familiar

Como se trata de un punto de venta mixto, todos los décimos son de máquina, por eso también es difícil que toque más de un décimo.

Ángel y Javier llevan al frente del negocio desde hace nueve años, pero son ya la tercera generación de la misma familia que lo hace porque, antes que ellos, estuvieron la madre y la tía de Ángel y, en 1962, "cuando comenzaron las quinielas de fútbol", fue el abuelo quien abrió el establecimiento.

Brindis por el tercer premio repartido en Barco, en la calle Talavera de Plasencia. / TONI GUDIEL

Premios anteriores

En todos estos años, han repartido numerosos premios, desde un segundo del sorteo del Niño a tres quintos premios en sorteos anteriores de la Lotería de Navidad. Así, han repartido suerte en 2018, 2019, 2021, 2022 y, ahora, en 2025.

"Siempre alegra saber que le has dado dinerito a alguien", subraya Ángel, antes de descorchar una botella de champán para brindar con su compañero Javier, pero también con los clientes y placentinos que se han acercado a la administración en ese momento de celebración.

Celebración por el tercer premio de la Lotería de Navidad que ha dado Barco de Plasencia. / TONI GUDIEL

La Cereza de oro

La misma alegría han vivido y repartido José Nemesio Antonio y Sonia Fernández en su administración La Cereza de Oro. A las 10.34 horas, los niños del colegio de San Ildefonso cantaban el primero de los quintos premios que han repartido, el 23112. Nada menos que veinte décimos ha vendido de este número, dotado con 6.000 euros al décimo, es decir, 120.000 euros en total.

Mientras llegaba la alegría al establecimiento, seis minutos después (10.40), y cuando todavía no había dado tiempo a descorchar el champán, cantaban el segundo quinto premiado, el 60649.

En este caso, según ha explicado el matrimonio, han sido cinco los décimos vendidos, con lo que han repartido otros 30.000 euros.

Emocionados

"Alegría, otra vez mucha alegría, estamos muy contentos", señalaba José Antonio Nemesio. Su mujer no podía evitar sonreír en todo momento porque confesaba: "Tengo siempre este día las emociones a flor de piel y dar premios y hacer feliz a la gente es lo que más me gusta, así que estoy superemocionada".

Más aún si son clientes habituales, que otros años, "pasan por la administración y nos dicen que llevan el décimo premiado. Cuando es gente que conoces me provoca mucha emoción porque hay personas que lo necesitan de verdad", subraya Sonia.