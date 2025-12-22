Otras tres personas detenidas con el Hilario que se había fugado, que ya duerme en prisión

El miembro de la familia de los Hilarios que ha sido detenido en Plasencia en la madrugada de este sábado no iba solo en el vehículo que acabó empotrándose contra la rotonda anexa al edificio de Cáritas, en la circunvalación sur, sino que viajaba con otros tres hombres, que también han sido detenidos.

Según ha podido saber este periódico, se les acusará delos delitos de conducción temeraria, debido a la persecución que protagonizaron por la circunvalación sur, seguidos por la policía, y también de resistencia a la autoridad.

Conductor sin carné

Además, uno de ellos ha afirmado ser el conductor del turismo y se da la circunstancia de que tiene el carné de conducir retirado, por lo que también se le imputará por conducir sin el carné reglamentario.

No obstante, la peor parte se la llevará el familiar de los Hilarios por quebrantar el permiso penitenciario que tenía cuando no regresó a prisión después de ser uno de los miembros de la familia que estuvo en el barrio de San Lázaro en el momento en que se produjo el tiroteo que acabó con la vida de una niña de dos años e hirió a otra vecina.

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia en los juzgados / El Periódico Extremadura

Centro de Inserción Social

Se encontraba cumpliendo condena en Cáceres dado que se le había impuesto una pena de 20 años de prisión por delitos de tráfico de drogas y otros, aunque no en un módulo, sino en el Centro de Inserción Social. Se trata de un espacio destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, con el fin de lograr la inserción social del reo.

No tiene celdas sino habitaciones dobles, además de talleres, cocina, lavandería, aulas, biblioteca, zona deportiva y otras. Sin embargo, al haberse fugado, ha sido trasladado a un módulo, después de que la Policía Nacional lo llevará de nuevo al centro penitenciario de Cáceres, donde duerme desde el sábado.

No volvió a Cáceres

Cuando se produjo el tiroteo, la madrugada del 30 de marzo, fue uno de los once detenidos, aunque el juzgado no le envió a prisión, como tampoco al resto de detenidos de la familia de los Hilarios. En su lugar, se decretó su libertad, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Dado que debía volver al centro de inserción y no lo hizo, se dictó una orden de búsqueda y captura en el mes de abril y ha permanecido diez meses fugado.

Familiar fugado

La detención se ha producido dos meses después de que otro familiar, que protagonizó una fuga de película de la cárcel de Villanubla, en Valladolid, también fuera detenido por la Policía Nacional, tras siete meses huido.