¿Dónde está Wally? El 'gancho' para visitar belenes en Plasencia.

Recorrer los belenes de cada ciudad es una tradición navideña para vecinos y visitantes, pero en Plasencia, hay un aliciente mayor. Emulando el conocido juego ¿Dónde está Wally?, hay cofradías que llevan años escondiendo figuras entre las piezas de los nacimientos para que quienes acudan a verlos se diviertan buscándolas.

En el caso del belén municipal, que elabora la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y se puede visitar durante todas las fiestas navideñas en el centro cultural Las Claras, son cuatro las figuras escondidas, mientras que la Hermandad de la Santa Vera Cruz, que tiene un belén en la Casa del Deán, ha optado por esconder tres.

Jarramplas y Carantoña

La Pasión ha propuesto encontrar un personaje vestido con el traje de Jarramplas, fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra en Piornal; una carantoña, también fiesta de Interés Nacional, en Acehúche; un coche clásico y un nazareno.

Hay que buscarlos en un belén de 63 metros cuadrados y unas 350 piezas. Entre estas, la Pasión ha incorporado este año novedades como una reproducción de la Puerta del Sol y la figura de La Serrana de la Vera, de Garganta la Olla.

Detalle del belén municipal de Plasencia, que monta la Pasión en Las Claras. / TONI GUDIEL

Monumentos destacados

También hay otros edificios significativos de Plasencia y la zona norte, como el santuario de la Virgen del Puerto, el puente de Alcántara, el castillo de Granadilla o Cáparra, además de casas típicas o chozos de diversas localidades.

La hermandad va cambiando de lugar las figuras escondidas para que quienes visite el belén más de una vez pueda jugar de nuevo a encontrarlas. El belén se puede visitar a diario, de once a dos y de cinco a ocho de la tarde.

Recogida de juguetes

El belén de la hermandad de la Vera Cruz tiene el mismo horario por la mañana, aunque abre de seis a 20.30 horas por la tarde. Situado en la Casa del Deán, también se animó hace años a esconder figuras en su nacimiento, en su caso, dos Playmobil fotógrafos y un nazareno.

Este año, como novedad, se representa el misterio en una reproducción de la parroquia de Santa Elena, donde tienen su la Casa de Hermandad y realizan algunos actos. Además, hasta este martes, recogen juguetes, que donarán a Cruz Roja para que los reparta entre familias necesitadas de Plasencia.

Belén de la Unión de Cofradías de Plasencia, en Santo Domingo. / TONI GUDIEL

Calvario y Unión

Siguiendo el recorrido belenístico, en la iglesia de San Nicolás, se puede visitar el belén montado por la cofradía del Calvario. Su horario es de 11.30 horas a dos de la tarde y de 17.30 a 20.30 horas, salvo los lunes, que cierra.

Y, para finalizar, la Unión de Cofradías de Plasencia vuelve a ocupar una buena parte de la iglesia de Santo Domingo con su belén monumental, diferente a todos los demás por su majestuosidad y porque refleja escenas de la vida en Egipto o la salida de los tres Reyes Magos. Estará abierto hasta el 5 de enero, de 11.30 horas a dos y de 17.30 a 20.30 horas, salvo el 25 y 29 de diciembre y 1 de enero.