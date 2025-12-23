Alfredo Moreno, secretario del PSOE de Plasencia: "Es imprescindible mostrar caras nuevas"

Después de la debacle del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas, con malos resultados también en Plasencia, donde los socialistas han perdido 2.221 votos, el secretario general del partido en la capital del Jerte, Alfredo Moreno, ha hecho una valoración a través de sus redes sociales, en la que ha manifestado: "Es imprescindible mostrar caras nuevas".

En esta línea y, según ha subrayado, hay que "eliminar de la vida política a quienes creen que tienen el derecho de mantenerse eternamente, a quienes utilizan la política como un medio de vida. En el PSOE se debe estar para servir, no para servirse", ha dicho, sin aludir a nadie en concreto.

Fase de regeneración

En su opinión, tras los resultados electorales, "el PSOE debe entrar en una fase de regeneración total y, si no lo queremos plantear así, tendremos un problema".

De esta forma, aboga porque el partido "debe seguir siendo fiel a sus ideas, pero debe adaptarse a las necesidades que plantea la sociedad".

Moreno, detrás de Gallardo (a la izquierda), en el acto de apertura de campaña del PSOE en Plasencia. / TONI GUDIEL

En la oposición

Aunque considera que el PSOE es "un partido con voluntad de gobernar", apunta que "ahora los ciudadanos han decidido que sean otros quienes gobiernen, así que toca estar en la oposición y ser la voz de las demandas de la sociedad".

Ha terminado su valoración insistiendo en que "es necesaria una reflexión profunda".

Solo gana en San Gil

En Plasencia, el PSOE no ha ganado en ninguno de los colegios electorales; ha sido la segunda fuerza en ocho y la tercera en seis, por detrás de Vox.

Solo ha ganado en la Entidad Local Menor de San Gil, donde también ha votado Pradochano y gobierna la concejala socialista en el Ayuntamiento de Plasencia Esther Sánchez. Lo ha conseguido con 82 votos, frente a 67 del PP, 32 de Vox y 14 de Podemos-IU-AV, como fuerzas más votadas.