Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados

En las últimas semanas, dos conductores, que habían consumido alcohol, se han estrellado con sus vehículos en Plasencia y han tenido después el mismo comportamiento, el de abandonar el coche en el lugar del accidente.

Lo ha desvelado este martes el ayuntamiento, que ha puesto la actitud de estos hombres como ejemplo de las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

Contra una fachada

El siniestro más reciente se ha producido en la madrugada del sábado al domingo, cuando el conductor, que no solo había consumido alcohol, sino también drogas (THC), ha perdido el control de su vehículo y chocado contra la fachada de un solar, en la avenida de Calvo Sotelo.

Aunque resultó ileso, optó por abandonar el lugar del accidente, "dejando el vehículo bloqueando la vía y generando un riesgo evidente para otros usuarios".

Contra coches y mobiliario

El concejal de Interior, David Dóniga, ha subrayado que esta conducta está tipificada como delito: "Huir tras un accidente no solo agrava la situación, sino que constituye un delito contra la seguridad vial. Es fundamental que los conductores asuman su responsabilidad y permanezcan en el lugar del siniestro".

Es lo mismo que ocurrió hace unas semanas, en la calle Factor. En ese caso, según la información municipal, un conductor bajo los efectos del alcohol chocó contra mobiliario urbano y vehículos estacionados, "abandonando también la escena". Además, tanto los coches contra los que había chocado como una farola derribada "obstaculizaron la vía, generando un grave peligro para otros conductores".

Control de alcohol y drogas de la Policía Local de Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Responsabilidad

De esta forma, tanto el concejal como el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, han hecho hincapié en un mensaje: "no conducir tras consumir alcohol o drogas y, en caso de accidente, permanecer en el lugar, llamar a los servicios de emergencia y a la Policía Local".

Han destacado que la seguridad vial "es una responsabilidad compartida. Solo con responsabilidad y conciencia podemos evitar accidentes y salvar vidas".

Controles reforzados

En todo caso, con motivo de estas fiestas navideñas, la Policía Local ha intensificado los controles preventivos de consumo de alcohol y drogas en conductores para "garantizar la seguridad vial y reducir la accidentalidad durante las fiestas".

La semana pasada, se puso en marcha el dispositivo y, de 110 conductores parados, tres dieron positivo en alcohol y uno en drogas. A pesar del reducido número de infractores, la policía ha insistido en que "cualquier consumo de estas sustancias al volante representa un riesgo grave para los conductores y para terceros".

El intendente ha insistido en que "estos resultados son alentadores, pero no debemos relajarnos. Cada conductor que se sube al vehículo después de consumir alcohol o drogas pone en peligro su vida y la de los demás. La prevención sigue siendo nuestra prioridad".