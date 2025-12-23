Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados

Uno chocó la madrugada del domingo contra un solar de Calvo Sotelo

Otro colisionó contra coches aparcados y mobiliario urbano, en la calle Factor

Fachada contra la que se ha estrellado un conductor ebrio en Plasencia, que dejó el coche abandonado.

Fachada contra la que se ha estrellado un conductor ebrio en Plasencia, que dejó el coche abandonado. / POLICÍA LOCAL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

En las últimas semanas, dos conductores, que habían consumido alcohol, se han estrellado con sus vehículos en Plasencia y han tenido después el mismo comportamiento, el de abandonar el coche en el lugar del accidente.

Lo ha desvelado este martes el ayuntamiento, que ha puesto la actitud de estos hombres como ejemplo de las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

Contra una fachada

El siniestro más reciente se ha producido en la madrugada del sábado al domingo, cuando el conductor, que no solo había consumido alcohol, sino también drogas (THC), ha perdido el control de su vehículo y chocado contra la fachada de un solar, en la avenida de Calvo Sotelo.

Aunque resultó ileso, optó por abandonar el lugar del accidente, "dejando el vehículo bloqueando la vía y generando un riesgo evidente para otros usuarios".

Contra coches y mobiliario

El concejal de Interior, David Dóniga, ha subrayado que esta conducta está tipificada como delito: "Huir tras un accidente no solo agrava la situación, sino que constituye un delito contra la seguridad vial. Es fundamental que los conductores asuman su responsabilidad y permanezcan en el lugar del siniestro".

Es lo mismo que ocurrió hace unas semanas, en la calle Factor. En ese caso, según la información municipal, un conductor bajo los efectos del alcohol chocó contra mobiliario urbano y vehículos estacionados, "abandonando también la escena". Además, tanto los coches contra los que había chocado como una farola derribada "obstaculizaron la vía, generando un grave peligro para otros conductores".

Control de alcohol y drogas de la Policía Local de Plasencia.

Control de alcohol y drogas de la Policía Local de Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Responsabilidad

De esta forma, tanto el concejal como el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, han hecho hincapié en un mensaje: "no conducir tras consumir alcohol o drogas y, en caso de accidente, permanecer en el lugar, llamar a los servicios de emergencia y a la Policía Local".

Han destacado que la seguridad vial "es una responsabilidad compartida. Solo con responsabilidad y conciencia podemos evitar accidentes y salvar vidas".

Controles reforzados

En todo caso, con motivo de estas fiestas navideñas, la Policía Local ha intensificado los controles preventivos de consumo de alcohol y drogas en conductores para "garantizar la seguridad vial y reducir la accidentalidad durante las fiestas".

La semana pasada, se puso en marcha el dispositivo y, de 110 conductores parados, tres dieron positivo en alcohol y uno en drogas. A pesar del reducido número de infractores, la policía ha insistido en que "cualquier consumo de estas sustancias al volante representa un riesgo grave para los conductores y para terceros".

Noticias relacionadas y más

El intendente ha insistido en que "estos resultados son alentadores, pero no debemos relajarnos. Cada conductor que se sube al vehículo después de consumir alcohol o drogas pone en peligro su vida y la de los demás. La prevención sigue siendo nuestra prioridad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
  2. La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
  3. Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
  4. Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
  5. Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
  6. Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado
  7. Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California
  8. Sin cámaras de vigilancia ni pivotes en Plasencia: el ayuntamiento declara desierto el concurso

Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados

Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados

Plasencia, destino del grupo Taburete, que estrena gira tras un año de parón

Plasencia, destino del grupo Taburete, que estrena gira tras un año de parón

Plan Comercio Seguro en Plasencia: la policía detiene al autor de hurtos continuados en dos tiendas

Plan Comercio Seguro en Plasencia: la policía detiene al autor de hurtos continuados en dos tiendas

Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto

Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto

Ascenso de la ultraderecha en Plasencia: Vox supera al PSOE en seis colegios electorales

Ascenso de la ultraderecha en Plasencia: Vox supera al PSOE en seis colegios electorales

¿Dónde está Wally? El 'gancho' para visitar belenes en Plasencia

¿Dónde está Wally? El 'gancho' para visitar belenes en Plasencia

Dos detenidos tras un 'pase' de cocaína en pleno centro de Plasencia

Dos detenidos tras un 'pase' de cocaína en pleno centro de Plasencia

El tercer premio de la Lotería Nacional cae en el punto de venta de la calle Talavera de Plasencia

El tercer premio de la Lotería Nacional cae en el punto de venta de la calle Talavera de Plasencia
Tracking Pixel Contents