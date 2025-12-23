Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto

Desde 1963, en que Pere Gallés y su mujer Gloria abrieron la primera Santagloria Coffee&Bakery, esta cadena de cafetería, pastelería y panadería se ha extendido por todo el país, e incluso ha llegado a Andorra y Portugal. Ahora, tras varios meses de obras, acaba de abrir en plena plaza Mayor de Plasencia y con lleno absoluto.

Así ha estado este lunes, con todas sus mesas llenas y cola para adquirir alguno de sus productos, que se basan en el "respeto a los ingredientes de calidad y los sabores artesanos".

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto. / TONI GUDIEL

Espacio

Situada en el local que antes ocupaba Kiko Milano, la cafetería cuenta con un espacio interior para mesas y sillas, además del mostrador y otra zona de horno. También, ha instalado mesas altas con taburetes en el exterior, bajo los soportales.

Santagloria Coffee&Bakery es una red de franquicias de cafeterías y panaderías que pertenece al grupo FoodBox y fusiona la panadería tradicional con productos de pastelería y cafetería.

Sus productos

La cadena ofrece una variedad de cafés (latte, espresso, americano, capuccino, glorioso de tiramisú, glorioso de vainilla) y tés como el matcha y chai, además de panes de masa madre (baguette, sarraceno, de avena y semillas, de cerveza, maíz, pasas y nueces, espelta y sésamo y 100% integral).

Pero sobre todo, destaca por sus glorias y santas. Las primeras son cruasanes, que pueden ser dulces, de oreo, filipino blanco, lotus, chocolate blanco, pistacho, chocolate negro y clásico o salados, como el de aguacate y pavo o jamón ibérico y tomate. Las santas son pequeñas palmeras, de chocolate blanco, negro y clásica.

Cuarto local en Extremadura

También se puede encontrar bollería dulce (donuts, cookies, cruasanes, bretzel, roll de canela o palmeras), una selección de cruasanes y tortitas.