Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto

La cadena madrileña ofrece un espacio con mesas y taburetes para tomar café y dulces

Destacan también sus panes de masa madre

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto.

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Desde 1963, en que Pere Gallés y su mujer Gloria abrieron la primera Santagloria Coffee&Bakery, esta cadena de cafetería, pastelería y panadería se ha extendido por todo el país, e incluso ha llegado a Andorra y Portugal. Ahora, tras varios meses de obras, acaba de abrir en plena plaza Mayor de Plasencia y con lleno absoluto.

Así ha estado este lunes, con todas sus mesas llenas y cola para adquirir alguno de sus productos, que se basan en el "respeto a los ingredientes de calidad y los sabores artesanos".

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto.

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto. / TONI GUDIEL

Espacio

Situada en el local que antes ocupaba Kiko Milano, la cafetería cuenta con un espacio interior para mesas y sillas, además del mostrador y otra zona de horno. También, ha instalado mesas altas con taburetes en el exterior, bajo los soportales.

Santagloria Coffee&Bakery es una red de franquicias de cafeterías y panaderías que pertenece al grupo FoodBox y fusiona la panadería tradicional con productos de pastelería y cafetería.

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto.

Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto. / TONI GUDIEL

Sus productos

La cadena ofrece una variedad de cafés (latte, espresso, americano, capuccino, glorioso de tiramisú, glorioso de vainilla) y tés como el matcha y chai, además de panes de masa madre (baguette, sarraceno, de avena y semillas, de cerveza, maíz, pasas y nueces, espelta y sésamo y 100% integral).

Pero sobre todo, destaca por sus glorias y santas. Las primeras son cruasanes, que pueden ser dulces, de oreo, filipino blanco, lotus, chocolate blanco, pistacho, chocolate negro y clásico o salados, como el de aguacate y pavo o jamón ibérico y tomate. Las santas son pequeñas palmeras, de chocolate blanco, negro y clásica.

Cuarto local en Extremadura

También se puede encontrar bollería dulce (donuts, cookies, cruasanes, bretzel, roll de canela o palmeras), una selección de cruasanes y tortitas.

En Extremadura, hay establecimientos de Santagloria Coffee&Bakery en El Paro de Badajoz y en Cáceres, donde la firma abrió primero en la calle San Pedro de Alcántara y ha estrenado en noviembre una segunda franquicia en la calle Pintores.

