Cafetería
Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto
La cadena madrileña ofrece un espacio con mesas y taburetes para tomar café y dulces
Destacan también sus panes de masa madre
Desde 1963, en que Pere Gallés y su mujer Gloria abrieron la primera Santagloria Coffee&Bakery, esta cadena de cafetería, pastelería y panadería se ha extendido por todo el país, e incluso ha llegado a Andorra y Portugal. Ahora, tras varios meses de obras, acaba de abrir en plena plaza Mayor de Plasencia y con lleno absoluto.
Así ha estado este lunes, con todas sus mesas llenas y cola para adquirir alguno de sus productos, que se basan en el "respeto a los ingredientes de calidad y los sabores artesanos".
Espacio
Situada en el local que antes ocupaba Kiko Milano, la cafetería cuenta con un espacio interior para mesas y sillas, además del mostrador y otra zona de horno. También, ha instalado mesas altas con taburetes en el exterior, bajo los soportales.
Santagloria Coffee&Bakery es una red de franquicias de cafeterías y panaderías que pertenece al grupo FoodBox y fusiona la panadería tradicional con productos de pastelería y cafetería.
Sus productos
La cadena ofrece una variedad de cafés (latte, espresso, americano, capuccino, glorioso de tiramisú, glorioso de vainilla) y tés como el matcha y chai, además de panes de masa madre (baguette, sarraceno, de avena y semillas, de cerveza, maíz, pasas y nueces, espelta y sésamo y 100% integral).
Pero sobre todo, destaca por sus glorias y santas. Las primeras son cruasanes, que pueden ser dulces, de oreo, filipino blanco, lotus, chocolate blanco, pistacho, chocolate negro y clásico o salados, como el de aguacate y pavo o jamón ibérico y tomate. Las santas son pequeñas palmeras, de chocolate blanco, negro y clásica.
Cuarto local en Extremadura
También se puede encontrar bollería dulce (donuts, cookies, cruasanes, bretzel, roll de canela o palmeras), una selección de cruasanes y tortitas.
En Extremadura, hay establecimientos de Santagloria Coffee&Bakery en El Paro de Badajoz y en Cáceres, donde la firma abrió primero en la calle San Pedro de Alcántara y ha estrenado en noviembre una segunda franquicia en la calle Pintores.
Suscríbete para seguir leyendo
- En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
- Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
- Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
- Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
- Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado
- Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California
- Sin cámaras de vigilancia ni pivotes en Plasencia: el ayuntamiento declara desierto el concurso