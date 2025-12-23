Plan Comercio Seguro en Plasencia: la policía detiene al autor de hurtos continuados en dos tiendas.

El Plan Comercio Seguro, que la Policía Nacional mantiene activado y se refuerza sobre todo durante las fiestas navideñas, ha dado frutos en Plasencia, gracias a la colaboración entre la policía y las asociaciones de comerciantes de la ciudad. De este modo, se ha podido detener a un hombre por hurtos continuados en dos establecimientos.

Según ha señalado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, el detenido, de 41 años y con antecedentes, fue detenido el pasado viernes, 19 de diciembre, después de haber sustraído productos en los dos comercios, desde el mes de noviembre y hasta ahora, por un valor total de 1.278 euros.

En concreto, los responsables de los establecimientos habían denunciado en la comisaría que se venían produciendo hurtos desde el 25 de diciembre, "de productos muy cotizados en estas fechas navideñas".

Herramientas y cosmética

En concreto, de una tienda había sustraído cuatro maletines de herramientas profesionales, valorados en 110 euros cada uno y, de otra, había robado diversos botes de cremas cosméticas, por un importe de 838,50 euros.

A raíz de las denuncias, los agentes analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, que habían captado con claridad los hurtos y a su autor, "de sobra conocido" por los agentes, por lo que fue plenamente identificado y localizado el día 19, en que fue detenido como presunto responsable de un delito continuado de hurto en establecimiento.

Años de colaboración

Todo empezó en el confinamiento, en 2020. La Policía Nacional decidió entonces crear un grupo de WhatsApp con las asociaciones de vecinos de la ciudad para transmitir y recibir información sobre las necesidades de las personas confinadas.

Reunión de comerciantes con Policía Nacional, en la comisaría, el año pasado. / CEDIDA

Los buenos resultados animaron a la delegación de Participación Ciudadana de este cuerpo en Plasencia a extender esta iniciativa, primero a las asociaciones de comerciantes y, después, a las de la hostelería. El resultado es un enlace directo y rápido con la Policía Nacional, lo que se tarda en enviar un mensaje por esta red social.

Satisfacción del sector

En 2022, el responsable policial del grupo, José Antonio Rodríguez Montero, señalaba que, en fechas con mayor afluencia de vecinos y visitantes en las calles, recorre los establecimientos comerciales y reparte folletos con medidas de prevención y seguridad para evitar que se cometan delitos aprovechando las aglomeraciones y esta práctica se ha complementado con el grupo de WhatsApp.

"Si tenemos algún caso de vandalismo o un hurto, enseguida le avisamos", explicaba Fernando Santiago, presidente de la asociación de comerciantes Zona Centro. El sector ha mostrado su satisfacción con estas medidas porque permiten una actuación rápida de la policía.