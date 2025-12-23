Plasencia, destino del grupo Taburete, que estrena gira tras un año de parón

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado el primero de los conciertos que acogerá la ciudad el próximo año, dentro de su festival Esencial. Tendrá lugar el 10 de julio y lo protagonizará uno de los grupos con mayor proyección del panorama nacional, Taburete, que ha incluido a la ciudad en la gira que hará en 2026, tras un año de descanso.

Después de haber sacado en noviembre su sexto álbum de estudio, El perro que fuma, el 16 de enero iniciarán la gira, El perro que fuma Tour 2026, en Santander y la cerrarán en diciembre, en un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Torre Lucía

Entre uno y otro, harán parada en la Torre Lucía de Plasencia, que cuenta con un aforo de 4.000 personas, según ha explicado el promotor, Fran Chávez, de Ágora Espectáculos, junto al concejal de Festejos, David Dóniga.

"Creemos que es un recinto idóneo para este concierto tan especial", ha subrayado Chávez, que ha destacado además que Taburete es una banda de pop, con influencias del rock, ska, boleros y rancheras. También ha incidido en que son "artistas de primer nivel y de los más reconocidos dentro del panorama nacional ahora mismo, que se han ganado el corazón de miles de fieles en la última década".

Dóniga anuncia el concierto de Taburete en Plasencia. / TONI GUDIEL

Las entradas

El grupo incluirá también a Latinoamérica en su gira y Plasencia es "una de las primeras ciudades que anunciamos en gran formato".

Tanto Dóniga como el promotor han apuntado que las entradas saldrán a la venta este martes, a partir de las cinco de la tarde, en la plataforma zonaentradas.com, por 25 euros más gastos de gestión.

Tercera edición

La del 2026 será la tercera edición del festival Esencial de Plasencia, que está financiado por la Junta de Extremadura y estrenó Luis Fonsi en 2024, con Elsa Tortonda y Javier Ojeda también sobre el escenario.

Este año, han sido El Arrebato y Tamara Alegre los participantes, en ambas ediciones, en el recinto ferial, que el próximo año dará paso a la Torre Lucía.