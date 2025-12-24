Llamada a la responsabilidad en Navidad
La Policía Local de Plasencia avisa: el uso no autorizado de petardos puede suponer una sanción mínima de 300 euros
El intendente advierte de los riesgos para menores, personas vulnerables y animales
La ordenanza municipal considera infracción grave el lanzamiento de petardos sin autorización
Con la llegada de la Navidad, aumenta el uso de petardos y artículos de pirotecnia. La Policía Local de Plasencia lo sabe y, por eso, ha advertido de las consecuencias de su uso, no solo para la convivencia, sino que también puede conllevar sanciones a partir de los 300 euros.
Por un lado, la policía ha señalado que el empleo inadecuado de petardos y pirotecnia, "especialmente cuando se realiza sin control o por menores de edad", supone un riesgo tanto para quienes los manipulan como para terceras personas.
Efectos del ruido
Además, "el ruido provocado por los petardos afecta de manera especial a bebés y niños pequeños, personas mayores y colectivos especialmente sensibles, como personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), epilepsia, déficit cognitivo, trastornos de salud mental, así como a quienes padecen enfermedades respiratorias (asma, EPOC) o problemas auditivos".
De esta forma, las detonaciones fuertes y repentinas "pueden desencadenar episodios de ansiedad, crisis, desorientación, miedo intenso, e incluso provocar daños físicos o auditivos".
Responsabilidad
Por lo que respecta a los animales, "también sufren de forma notable los efectos de la pirotecnia. Perros, gatos y otras mascotas pueden experimentar estrés, pánico y desorientación, llegando en algunos casos a huir, con el consiguiente riesgo de accidentes o extravíos. La fauna silvestre tampoco es ajena a estos perjuicios".
Por todo, el intendente policial, José Antonio Quijada, ha pedido a los ciudadanos que "disfruten de la Navidad con responsabilidad" para no poner en peligro a "menores, personas vulnerables y también a nuestros animales".
Evitar zonas residenciales
Por su parte, David Dóniga, concejal de Interior del ayuntamiento, ha insistido en que "la convivencia también forma parte del espíritu navideño" y ha subrayado la importancia de evitar el uso de pirotecnia en zonas residenciales o lugares frecuentados por colectivos sensibles. "Hay formas de celebrar sin generar molestias ni riesgos innecesarios".
Sanciones
Respecto a la normativa, la ordenanza municipal de convivencia regula el uso de pirotecnia y considera como infracción grave el lanzamiento de petardos sin la correspondiente autorización, lo que puede acarrear sanciones económicas a partir de 300 euros, además de otras responsabilidades.
La Policía Local ha agradecido de antemano la colaboración ciudadana y ha apelado al "sentido común" para que estas fiestas se desarrollen "en un ambiente seguro, respetuoso y agradable para todos".
