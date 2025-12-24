Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Llamada a la responsabilidad en Navidad

La Policía Local de Plasencia avisa: el uso no autorizado de petardos puede suponer una sanción mínima de 300 euros

El intendente advierte de los riesgos para menores, personas vulnerables y animales

La ordenanza municipal considera infracción grave el lanzamiento de petardos sin autorización

Recomendaciones de la Guardia Civil sobre los petardos

Recomendaciones de la Guardia Civil sobre los petardos

Guardia Civil

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Con la llegada de la Navidad, aumenta el uso de petardos y artículos de pirotecnia. La Policía Local de Plasencia lo sabe y, por eso, ha advertido de las consecuencias de su uso, no solo para la convivencia, sino que también puede conllevar sanciones a partir de los 300 euros.

Por un lado, la policía ha señalado que el empleo inadecuado de petardos y pirotecnia, "especialmente cuando se realiza sin control o por menores de edad", supone un riesgo tanto para quienes los manipulan como para terceras personas.

Efectos del ruido

Además, "el ruido provocado por los petardos afecta de manera especial a bebés y niños pequeños, personas mayores y colectivos especialmente sensibles, como personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), epilepsia, déficit cognitivo, trastornos de salud mental, así como a quienes padecen enfermedades respiratorias (asma, EPOC) o problemas auditivos".

De esta forma, las detonaciones fuertes y repentinas "pueden desencadenar episodios de ansiedad, crisis, desorientación, miedo intenso, e incluso provocar daños físicos o auditivos".

Petardos intervenidos en Cáceres por venderse sin autorización.

Petardos intervenidos en Cáceres por venderse sin autorización. / GUARDIA CIVIL

Responsabilidad

Por lo que respecta a los animales, "también sufren de forma notable los efectos de la pirotecnia. Perros, gatos y otras mascotas pueden experimentar estrés, pánico y desorientación, llegando en algunos casos a huir, con el consiguiente riesgo de accidentes o extravíos. La fauna silvestre tampoco es ajena a estos perjuicios".

Por todo, el intendente policial, José Antonio Quijada, ha pedido a los ciudadanos que "disfruten de la Navidad con responsabilidad" para no poner en peligro a "menores, personas vulnerables y también a nuestros animales".

Evitar zonas residenciales

Por su parte, David Dóniga, concejal de Interior del ayuntamiento, ha insistido en que "la convivencia también forma parte del espíritu navideño" y ha subrayado la importancia de evitar el uso de pirotecnia en zonas residenciales o lugares frecuentados por colectivos sensibles. "Hay formas de celebrar sin generar molestias ni riesgos innecesarios".

Sanciones

Respecto a la normativa, la ordenanza municipal de convivencia regula el uso de pirotecnia y considera como infracción grave el lanzamiento de petardos sin la correspondiente autorización, lo que puede acarrear sanciones económicas a partir de 300 euros, además de otras responsabilidades.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local ha agradecido de antemano la colaboración ciudadana y ha apelado al "sentido común" para que estas fiestas se desarrollen "en un ambiente seguro, respetuoso y agradable para todos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
  2. La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
  3. Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
  4. Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
  5. Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
  6. Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado
  7. Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto
  8. Venta internacional: el Carrefour de Plasencia pasa a manos de una inmobiliaria de California

La Policía Local de Plasencia avisa: el uso no autorizado de petardos puede suponer una sanción mínima de 300 euros

La Policía Local de Plasencia avisa: el uso no autorizado de petardos puede suponer una sanción mínima de 300 euros

Vuelve la Nochevieja infantil y juvenil adelantada al centro de Plasencia

Vuelve la Nochevieja infantil y juvenil adelantada al centro de Plasencia

Alfredo Moreno, secretario del PSOE de Plasencia: "Es imprescindible mostrar caras nuevas"

Alfredo Moreno, secretario del PSOE de Plasencia: "Es imprescindible mostrar caras nuevas"

Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados

Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados

Plasencia, destino del grupo Taburete, que estrena gira tras un año de parón

Plasencia, destino del grupo Taburete, que estrena gira tras un año de parón

Plan Comercio Seguro en Plasencia: la policía detiene al autor de hurtos continuados en dos tiendas

Plan Comercio Seguro en Plasencia: la policía detiene al autor de hurtos continuados en dos tiendas

Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto

Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto

Ascenso de la ultraderecha en Plasencia: Vox supera al PSOE en seis colegios electorales

Ascenso de la ultraderecha en Plasencia: Vox supera al PSOE en seis colegios electorales
Tracking Pixel Contents