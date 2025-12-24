Vuelve la Nochevieja infantil y juvenil adelantada al centro de Plasencia.

Plasencia volverá a ofrecer a niños y jóvenes una celebración de Nochevieja adelantada. Así lo han decidido los concejales de Infancia y Familia, David Calvo, y Juventud, Alberto Belloso, del ayuntamiento, después de la "gran acogida" que tuvieron el año pasado ambas celebraciones.

Será el próximo sábado, día 27 y en el mismo recinto que el año pasado, la plaza de San Martín, en pleno centro de la ciudad, donde habrá música y animación desde las seis de la tarde y hasta las dos de la madrugada.

Minidisco y gominolas

A las seis y, hasta las ocho, será el turno de los más pequeños, que deberán estar acompañados por sus padres, madres o tutores. Santos Music se encargará de poner la animación con una minidisco y, además, habrá personajes infantiles, juegos y dinámicas, coreografías y bailes, globos y pompas de jabón.

Cartel de la Nochevieja infantil en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Antes de que finalice la celebración, se repartirán bolsas con doce gominolas, emulando las doce uvas de Nochevieja, y sonarán las doce campanadas.

Santos y DJ

Es lo que ocurrirá de nuevo a las doce de la noche, ya en el turno de la celebración juvenil. Según ha explicado Alberto Belloso, comenzará a las diez y se extenderá como máximo hasta las dos.

La selección musical será "intergeneracional" y la abrirá de nuevo Santos Music, para continuar con los DJ Dani Serra y Galván, por ese orden. También los jóvenes tendrá bolsa con doce gominolas.

Cartel de la Nochevieja joven en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Seguridad

Bellos ha subrayado que, en todo momento, se contará con Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja para velar por la "seguridad" de los asistentes, controlar los accesos y que los menores no consuman bebidas alcohólicas. También se instalarán baños portátiles y un refuerzo de contenedores. Además, el domingo, la empresa de limpieza hará un baldeo de la zona.

Dado que el escenario se montará este viernes, en horario de ocho a una, el edil ha apuntado que no estará permitido el aparcamiento ni el uso de la plaza para carga y descarga. Si algún vehículo accede a la zona y entorpece el montaje, "se llamará a la policía local y se multará".

En cuanto a los vecinos, el acceso en coche estará restringido desde las cinco de la tarde, aunque habrá un espacio detrás del escenario para el paso de vehículos de emergencia, si fuera necesario.