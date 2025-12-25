Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración en la zona centro

Consecuencias de la Nochebuena en Plasencia: Intramuros denuncia que el centro es un basurero y un urinario

Vecinos de San Martín sorprendieron a dos mujeres orinando ante su puerta

La asociación lamenta que San Esteban acabó con botellas, vasos y suciedad por el suelo

Consecuencias de la Nochebuena en Plasencia: Intramuros denuncia que el centro es un basurero y un urinario.

Consecuencias de la Nochebuena en Plasencia: Intramuros denuncia que el centro es un basurero y un urinario. / Intramuros

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Las cañas y el tardeo de Nochebuena se han convertido ya en una tradición en Plasencia. Cientos de personas se concentran, sobre todo en la zona centro, para celebrar las fiestas navideñas. Sin embargo, la asociación de vecinos Intramuros ha criticado este jueves las consecuencias que acarrea en materia de limpieza y salud pública.

Así, ha denunciado que, a las 23.30 horas de Nochebuena, la zona de San Esteban era un basurero público, con decenas de botellas de cristal, en su mayoría cervezas, por el suelo, junto a vasos y las losas llenas de manchas.

Desperdicios en la zona de San Esteban de Plasencia, en Nochebuena.

Desperdicios en la zona de San Esteban de Plasencia, en Nochebuena. / Intramuros

Orines en plena calle

Además, ha afirmado que la parte noreste de la catedral se ha "convertido en un meódromo", al igual que la plaza de San Martín que, según vecinos de la zona, "fue un urinario de mujeres". De hecho, varios vecinos sorprendieron a dos, "de unos treinta años, a las siete de la tarde, delante de nuestra puerta, sin ninguna vergüenza".

Botellas, vasos y manchas en el centro de Plasencia, en Nochebuena.

Botellas, vasos y manchas en el centro de Plasencia, en Nochebuena. / Intramuros

Por un lado, los vecinos critican que el ayuntamiento "no hace nada por solucionarlo" y que la Policía Local "observa, sin prevenir, sin presencia", cuando debe "hacer cumplir la ordenanza municipal".

Desperdicios y manchas por el suelo, en el centro de Plasencia.

Desperdicios y manchas por el suelo, en el centro de Plasencia. / Intramuros

Más medidas

La asociación también ha aludido a la oposición: "Los ciudadanos nos preguntamos: ¿Qué hace la oposición municipal ante esta demanda ciudadana?"

Porque no es el primer año que sucede y, dado que lo previsible es que se den aglomeraciones durante el mediodía y tarde de Nochebuena, los vecinos piden más presencia policial, disuasoria; más contenedores, para que los desperdicios no terminen por el suelo y se eviten los orines en plazas públicas o una limpieza exhaustiva a última hora de la noche.

TEMAS

