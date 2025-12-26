Dos bloques de viviendas desalojados en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera.

En plenas fiestas navideñas, los vecinos de dos bloques de viviendas situados en la céntrica calle del Sol de Plasencia han tenido que salir de sus casas por seguridad. El motivo ha sido el derrumbe de parte de una pared medianera que separa los edificios.

El suceso se produjo el viernes por la noche y fue el sábado por la mañana cuando la Policía Local y los bomberos decidieron precintar todo el tramo que ocupan los bloques de viviendas y algunos comercios, entre ellos, la tienda OVS, que también ha tenido que cerrar sus puertas, en plena campaña navideña.

Obras en un edificio

Según ha explicado su propietaria, María José Burgos, la avisaron el sábado por la mañana de lo ocurrido, un derrumbe debido en principio a unas obras que se estaban llevando a cabo en uno de los edificios, como ha confirmado también el ayuntamiento.

En su caso, han tenido que quitar muebles de la pared y recoger ropa porque parte de la tienda está llena de puntales para sujetar el peso de la primera planta del inmueble.

Unas dos semanas

Así, para OVS, la campaña de Navidad "se ha acabado" y, según ha señalado Burgos, le han dicho que al menos tardarán dos semanas en solucionar lo ocurrido para que el establecimiento pueda abrir. No se ha tratado, por tanto, de un cierre voluntario y así lo han transmitido a sus clientes a través de un cartel colocado en el escaparate.

Aviso del cierre de la tienda OVS de Plasencia por el derrumbe de parte de una medianera del edificio. / TONI GUDIEL

Arquitecto municipal

Por lo que respecta a los vecinos desalojados, algunos se han tenido que trasladar con familiares.

La Diputación de Cáceres, de la que depende el servicio de prevención y extinción de incendios, ha señalado que los bomberos precintaron la zona y avisaron al arquitecto municipal para que se hiciera cargo, revisara la estructura del edificio y valorara su estado.

Además de reponer la medianera, estabilizarla y permitir que los vecinos regresen a sus casas cuando todas las medidas de seguridad se cumplan y el comercio pueda reabrir, será necesario depurar responsabilidades ante lo ocurrido.

Precinto colocado tras el desalojo de dos edificios en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera. / TONI GUDIEL

Segundo desalojo

Se trata del segundo desalojo de viviendas que se produce este mes de diciembre en Plasencia. En la madrugada del domingo día 14, los vecinos de un bloque de la calle San Fulgencio, en el barrio de Miralvalle, tuvieron que salir a la calle con lo puesto debido al incendio en un piso situado en la última planta.

En este caso, sus inquilinos, un hombre y una mujer, pudieron salir a la calle y fueron atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humos, pero no resultaron heridos ni tuvieron que ser trasladados al hospital, con lo que el incendio terminó solo con daños materiales.

La Policía Local desalojó el edificio por el fuego, concentrado principalmente en una habitación y extendido al balcón, y los bomberos se encargaron de realizar una "ventilación positiva" para apagarlo.