Navidades
El Heraldo Real toma este viernes las llaves de Plasencia para anunciar la llegada de los Reyes Magos
La Asociación Musical Sagrada Cena pondrá la banda sonora al evento navideño, que partirá a las 19.00 horas de la Iglesia de San Nicolás y concluirá en la Parroquia del Salvador
La ilusión de la Navidad alcanza hoy uno de sus puntos álgidos en Plasencia. Esta tarde, viernes 26 de diciembre, la ciudad recibirá la visita del Heraldo Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el encargado de anunciar la inminente llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar y de preparar el camino para la gran cabalgata del próximo enero.
El cortejo procesional iniciará su marcha a las 19:00 horas desde la emblemática Iglesia de San Nicolás. El Heraldo, que realizará el recorrido a caballo, no estará solo: contará con el acompañamiento musical de la Asociación Musical Sagrada Cena, encargada de poner la banda sonora a este evento que marca el inicio de la cuenta atrás para la noche más mágica del año.
Uno de los momentos institucionales más destacados tendrá lugar durante el trayecto, cuando el Alcalde de Plasencia haga entrega oficial de las llaves de la ciudad al emisario real, simbolizando la hospitalidad de todos los placentinos y permitiendo el libre acceso de los Reyes Magos a todos los hogares del municipio.
Punto final en la Parroquia del Salvador
El desfile concluirá en la Iglesia del Salvador, donde ya se ha dispuesto todo el protocolo para recibir al visitante. Allí, el Heraldo Real cumplirá con su labor más importante: recoger personalmente las cartas de los niños y niñas de Plasencia, asegurándose de que los deseos de los más pequeños lleguen a tiempo a Oriente.
Desde la Hermandad del Calvario, organizadora del acto, han hecho un llamamiento a la participación de ciudadanos y visitantes de todas las edades. Invitan a grandes y pequeños a sumarse a este evento que busca inundar las calles de espíritu navideño y mantener viva la esperanza en estas fechas tan señaladas.
