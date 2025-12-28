Empresario adelantado
Fallece uno de los pioneros del negocio de la carne en Plasencia, Marcial Bernal
Comenzó con la venta ambulante en Villanueva de la Sierra y hace 49 años, abrió con su mujer su primera carnicería, en el Rosal de Ayala
Su familia mantiene vivo el legado y tienen varios establecimientos en la ciudad
Uno de los nombres propios de la carne en Plasencia, Marcial Bernal, ha fallecido. Fue el fundador de una marca que está unida indiscutiblemente a Plasencia desde hace casi 50 años, desde aquel 15 de diciembre de 1976 en que abrió con su mujer, Ignacia Mateos, la primera carnicería en la ciudad, en el Rincón de Cabezuela, en el barrio del Rosal de Ayala.
Hoy y, desde hace años, sus hijos y familiares mantienen en pie su legado, modernizado y adaptado a la actualidad, en varias tiendas distribuidas por distintos barrios. Además, recientemente se ha inaugurado el establecimiento de la avenida de la Vera, tras una importante reforma.
Los inicios
El padre de Marcial ya se dedicaba a la venta ambulante de carne y así fueron también sus comienzos, en Villanueva de la Sierra, donde, junto a su mujer, instalaron un mostrador en el que vendían la carne a los jornaleros.
Una vez casados y con dos hijos de cinco y seis años, el matrimonio optó por trasladarse a Plasencia y allí, en el Rosal de Ayala, montó su primer establecimiento en el que se convertiría en su barrio. De hecho, en la carnicería tenían una planta superior con cocina y camas y allí pasaban todo el día, hasta que se marchaban a dormir a su casa, en Miralvalle.
Homenaje en su barrio
Precisamente, en 2023, la asociación de vecinos del Rosal de Ayala homenajeó a Marcial e Ignacia y su hijo José Antonio ejerció de pregonero.
En 1989, alquilaron un local en Santa Elena y abrieron otra carnicería. Ignacia y José Antonio se pusieron al frente y Marcial y su hija se quedaron en el Rosal de Ayala. Más tarde, se incorporaría el marido de esta a Santa Elena. Bernal quería crear una marca y que la venta de carne se asociara al apellido.
Legado y cariño
Así lo transmitió José Antonio con motivo del homenaje a sus padres y así ha sido. La familia ha perdido a un referente, pero su legado continúa y también el respeto y reconocimiento de muchos empresarios, compañeros de profesión y amigos.
Como ejemplo, el Círculo Empresarial Placentino ha querido enviar "un abrazo sincero y lleno de cariño a la familia" y ha destacado de Marcial que fue "mucho más que un empresario: fue trabajo, constancia y una forma de entender el comercio ligada a las personas, al trato cercano y al compromiso con su ciudad. Una manera de hacer las cosas que hoy sigue viva en su familia y en cada uno de los establecimientos que forman parte de su legado".
- Dos bloques de viviendas desalojados en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera
- Prohíben a un padre acercarse a un hijo menor, intoxicado con cannabis, en Plasencia
- Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
- Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto
- Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados
- La Cereza de Oro de Plasencia reparte 150.000 euros con dos quintos en la Lotería de Navidad
- Atelier de Emma Prieto en Plasencia: un viaje a las capitales del diseño
- Consecuencias de la Nochebuena en Plasencia: Intramuros denuncia que el centro es un basurero y un urinario