Ya se conoce la temática de la cabalgata de Reyes de Plasencia: estará dedicada al circo.

Ya se conoce la temática de la cabalgata de Reyes de este año en Plasencia. El concejal de Infancia y familia del ayuntamiento, David Calvo, ha anunciado este lunes que estará dedicada al circo, un tema que permitirá dar al desfile "más vistosidad, color, música." En definitiva, "espectáculo en movimiento".

El horario y recorrido se mantendrá como el año pasado, con lo que la salida será a las seis de la tarde, del recinto ferial del Berrocal. La comitiva pasará por la calle Miguel de Unamuno y Cueva de la Serrana para llegar a la avenida de Salamanca y dirigirse hacia la avenida de La Salle y Alfonso VIII.

Animación en la plaza Mayor

Accederá a la plaza Mayor por la calle Talavera y los participantes que participen a pie podrán salir por la calle Trujillo "para evitar aglomeraciones en la plaza", ha explicado Calvo.

La cabalgata de Plasencia contará este año con cuatro carrozas, las de sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, más una cuarta para usuarios del respiro familiar.

Desde todas, se repartirán unos 1.400 kilos de caramelos y, para amenizar la espera en la plaza Mayor, habrá, como cada año, animación musical.

Así ha sido la 'maravillosa' cabalgata de Plasencia / Toni Gudiel

Ruido y movilidad reducida

Como detalles en el recorrido, Calvo ha apuntado que se mantendrá la experiencia del año pasado de dejar el primer tramo del desfile, desde el ferial hasta la avenida de Salamanca, sin ruido, para las personas con sensibilidad o autismo. Así se ha acordado en consenso con familias y la asociación Aunex.

A su vez, las personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o carros de bebé tendrán preferencia en el margen izquierdo de la avenida de Salamanca, situado nada más pasar por la rotonda de Los Pinos, en un lateral del parque de La Coronación.

La seguridad

Respecto a la seguridad, el concejal ha señalado que la cabalgata contará con presencia de la Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y seguridad privada para las carrozas y para evitar que los niños o cualquier persona se acerquen y puedan sufrir algún accidente.

El objetivo final es que sea una cabalgata "segura, inclusiva y llena de magia", ha subrayado Calvo, que también ha anunciado que habrá alguna "sorpresa" por parte de la empresa adjudicataria del desfile.