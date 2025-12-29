Las obras aún por ejecutar en Plasencia: de Martín Palomino a la nueva estación de tren

A dos días de que termine el año, el balance de las infraestructuras pendientes en Plasencia deja grandes inversiones todavía por desarrollar, que supondrán un cambio significativo para la ciudad. Las principales serán la remodelación de las avenidas Martín Palomino, avenida del Valle y Calvo Sotelo y, sumado a estas, la nueva estación de tren.

Las primeras llegarán antes que la última, que todavía tardará varios años más en hacerse realidad. De la que nada se sabe desde hace un año y medio es de la obra del nuevo colegio de las huertas, con licencia desde mayo de 2024, que ya caducó y sin ninguna información oficial por parte de la Junta de Extremadura.

Subvención de 6 millones

Respecto a Martín Palomino, este mes de diciembre ha supuesto un espaldarazo significativo, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 6 millones de euros a la Junta para que pueda licitar las obras.

La Consejería de Transporte aprobó en marzo definitivamente el proyecto, después de desestimar la mayoría de las alegaciones presentadas, sobre todo por el sector empresarial de la zona, y, nueve meses después, ha llegado la aprobación de la dotación del Ministerio, 6 millones, que se suman a otro millón ya aportado en 2022 y 2023.

Humanización de avenidas

Ahora bien, según ha informado la Junta, antes de poder licitar las obras, se deben cumplir unos trámites administrativos preceptivos por ley. No obstante, se espera que el 2026 sea el año de la licitación y, si es posible, del inicio de los trabajos.

En cuanto a otra obra que financiará íntegramente el Ministerio de Transportes, la humanización de las avenidas del Valle, Calvo Sotelo y parte de la avenida de España, el pasado septiembre, el ayuntamiento aprobó ya en pleno el proyecto, sin embargo, nada se ha vuelto a saber de una obra que cuenta con 2,6 millones de euros de financiación.

Colegio de las huertas

Tampoco se sabe nada del nuevo colegio de las huertas de La Isla. En mayo de 2024, previa solicitud de la Consejería de Educación, el gobierno local aprobó la licencia de obras y, en junio de ese año, la Junta mostró su intención de licitarlas "antes de final de año".

Pasó el 2024 y ha pasado el 2025 y no hay noticias de los trabajos. La ubicación del colegio en una zona inundable podría ser el motivo, aunque el arquitecto redactor del proyecto, Julián Burgos, ha señalado que ya se incluyeron las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo. En todo caso, Educación no ha contestado a las reiteradas preguntas de este periódico sobre esta obra.

Una imagen del proyecto del colegio de las huertas de La Isla, en Plasencia. / Estudio de arquitectura Julián Burgos

Nueva estación de tren

Respecto a otra infraestructura de gran importancia, la nueva estación que permitirá el paso de la alta velocidad por el término municipal de Plasencia, ya se conocía que tardaría porque el estudio informativo que planteará una ubicación tiene un plazo de ejecución de 23 meses.

Fue hace justo un año, en diciembre del 2024, cuando el Ministerio de Transportes anunció el inicio del estudio para definir dónde irá la estación, por lo que, si se cumplen escrupulosamente los plazos, no estará finalizado hasta noviembre del próximo año.

Será entonces, previsiblemente ya en 2027, cuando se puedan licitar las obras. Hasta entonces, placentinos y comarcanos tendrán que conformarse con la estación actual y los trenes regionales, Alvia y de Media Distancia que pasan por ella.