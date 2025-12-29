El Ayuntamiento de Plasencia destina casi un millón de euros a colectivos y asociaciones locales

Cada fin de año, el Ayuntamiento de Plasencia renueva los convenios y subvenciones con numerosos colectivos de diversos sectores de la ciudad. Este lunes, ha sido el día en que ha tenido lugar la firma para renovar las ayudas municipales, en un salón de plenos lleno de representantes de los organismos.

El ayuntamiento ha destacado que, con esta renovación de convenios, se movilizan "un total de 800.000 euros, destinados a fortalecer el tejido social, cultural, deportivo, educativo y empresarial local".

Impulso

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Fernando Pizarro, concejales del equipo de gobierno y representantes de las asociaciones deportivas, juveniles, culturales, empresariales, de mayores, de igualdad e inclusión, así como cofradías y colectivos educativos.

El alcalde ha querido destacar la importancia de estas ayudas para "impulsar la actividad de las entidades locales y poner en valor su trabajo cotidiano". Así, ha subrayado que "estas asociaciones y colectivos son el corazón de nuestra ciudad. Gracias a su esfuerzo, Plasencia crece en cohesión social, en cultura, en deporte y en participación ciudadana. El Ayuntamiento tiene el firme compromiso de apoyarlas y reconocer su contribución a nuestra comunidad".

Firma de convenios con asociaciones de Plasencia, que recibirán del ayuntamiento casi un millón de euros. / TONI GUDIEL

Colaboración

Además, Pizarro ha apuntado que "invertir en nuestros colectivos no es solo financiar actividades, sino reforzar la identidad y los valores de Plasencia. Cada asociación que recibe este apoyo multiplica su impacto en nuestra sociedad y contribuye a una ciudad más inclusiva, dinámica y participativa".

De esta forma, el gobierno local ha hecho hincapié en que la firma de los convenios y subvenciones "refuerza la colaboración entre el ayuntamiento y la sociedad civil, consolidando un modelo de cooperación que reconoce y respalda el trabajo altruista de quienes hacen de Plasencia un lugar más solidario y activo".

Retraso en los pagos

Se da la circunstancia de que, este año, hay asociaciones que no han cobrado la subvención correspondiente al 2024, ni tampoco la de 2025, pese a haber firmado en su día la renovación de los convenios. Por eso, los colectivos de personas con discapacidad se negaron, el pasado 3 de diciembre, a organizar o participar en los actos que se preparan cada año con el ayuntamiento por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El alcalde señaló en un pleno en el que fue preguntado por la oposición que el motivo no ha sido político, sino técnico porque "el compromiso político está y, en 14 años, no ha sucedido nada, así que en algún lado está la trampa. No entendemos por qué otras veces se ha hecho y ahora no. ¿Hay algo raro, no?", preguntó retóricamente.

Pizarro insistió en que ni el año pasado ni este "ha pasado nada extraordinario", por lo que dijo: "Seguimos en la senda para que cobren". Además, el gobierno local ha afirmado que el pago de las subvenciones depende de la fiscalización previa de la Intervención y, "según se van fiscalizando, se van pagando".