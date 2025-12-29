Turismo LGTBI en Plasencia: primera ciudad de Extremadura en integrarse en la Red Española de Destinos por la Diversidad

El Ayuntamiento de Plasencia cuenta, desde hace seis años, con una Concejalía de Diversidad; con un punto de atención LGTBI desde junio y la jefatura de la Policía Local es un espacio libre de LGTBIfobia desde 2021. Ahora, de la mano de la Concejalía de Turismo, la ciudad va a formar parte de la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD).

Lo ha anunciado este lunes la edil delegada, Belinda Martín, acompañada por el representante de la red, Nano García. Este ha destacado que Plasencia será pionera, ya que se convertirá en el primer municipio de Extremadura en integrarse en este espacio, que, a través de una plataforma digital, "conecta a la comunidad LGTBI+ con destinos inclusivos, facilitando la planificación de viajes, promocionando eventos únicos y experiencias que celebran la diversidad cultural, y creando un espacio de colaboración entre los actores turísticos comprometidos".

En Fitur

Según han explicado ambos, la integración de Plasencia en esta red se hará efectiva durante su presentación, que tendrá lugar este mes de enero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur.

La concejala ha destacado que el trabajo de la red es "muy interesante" y va más allá de lo que es un destino turístico. Así, García ha resaltado que trabajan con instituciones públicas, pero también con sectores privados relacionados con el turismo, como los alojamientos, para "ofrecer al visitante LGTBI una experiencia segura".

Presentación de la adhesión de Plasencia a la Red Española de Destinos por la Diversidad. / TONI GUDIEL

Ofrecerá formación

Además, gracias al paraguas de REDD, "se fortalece la imagen y el posicionamiento de los destinos turísticos adheridos", ya que la red participa en congresos internacionales, de forma que la ciudad se dará a conocer dentro de la oferta que llega a parejas, amigos, familias... "Cada uno busca una forma de viajar diferente".

Y para que Plasencia sea lo que buscan la red también ofrece formación y trabaja la concienciación, de forma que este tipo de turismo "genera un impacto social, además del económico", ha apuntado García.

Otros destinos

¿Qué necesita una ciudad para formar parte de la red?: "Un requisito es la voluntad de querer trabajar con este tipo de colectivo, de forma abierta y plural, para acoger abiertamente a todo tipo de turistas". Una vez integrada, "empezaremos a trabajar para que, dentro de las políticas de turismo, se tengan en cuenta con actividades concretas" y el sector privado también esté concienciado.

Plasencia es el destino número 14 que formará parte de esta red nacional. Ya forman parte de REDD Melilla, Madrid, Torremolinos, Torrejón de Ardoz, Sevilla, Gran Canaria, Gandía, Cullera, la comunidad de Madrid al completo, Ávila, La Palma, Haría (Lanzarote) y Bocairent (Comunidad Valenciana), además de la Diputación de Ávila.