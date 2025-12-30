La Sección Sindical de UGT en el Área de Salud de Plasencia ha denunciado públicamente la "grave situación" que se está produciendo en varios servicios del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, especialmente en Urgencias, donde ha afirmado que, en los últimos días, "se han repetido turnos sin personal de enfermería suficiente para cubrir la dotación básica de profesionales DUE".

Así, el sindicato ha manifestado que, como consecuencia de esta "falta de previsión y cobertura, se está obligando a una trabajadora de enfermería a doblar turno y realizar hasta 24 horas consecutivas de trabajo, una práctica que vulnera el pacto de jornada y horarios vigente y que supone un riesgo evidente tanto para la salud de la profesional como para la seguridad de los pacientes".

Grave en Urgencias

UGT considera "especialmente grave" que esta situación se produzca en Urgencias, un área "que debería estar reforzada en estas fechas debido al aumento de patologías respiratorias y al incremento de población propio del periodo navideño. Dejar este servicio bajo mínimos pone en peligro la calidad asistencial y la atención a la ciudadanía", ha subrayado.

Además, ha apuntado que ha tenido conocimiento de situaciones similares en otros servicios esenciales como Farmacia Hospitalaria, donde "se conceden permisos oficiales sin sustitución del personal, obligando a las profesionales DUE a doblar turno para asumir la carga de trabajo de la compañera ausente".

UGT denuncia la falta de personal de Enfermería en servicios del hospital de Plasencia. / CEDIDA

Derechos del personal

A su vez, ha afirmado que, en el Banco de Sangre, "se ha llegado a comunicar la concesión de permisos oficiales pretendiendo anular días de libranza con menos de 24 horas de antelación".

Por este motivo, UGT ha querido destacar que "los permisos oficiales y los días de libranza son derechos reconocidos de las trabajadoras y trabajadores", de forma que "su anulación o modificación fuera de plazo constituye una mala práctica de gestión que deriva en situaciones caóticas y en un claro deterioro de la calidad asistencial".

Reclamaciones

Por todo, el sindicato ha exigido a la Gerencia y las Direcciones del área de salud que "realicen las gestiones necesarias con la debida antelación para garantizar una cobertura adecuada de personal y evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse, especialmente en periodos festivos".

La organización sindical ha insistido en que "una correcta planificación de recursos humanos es imprescindible para proteger los derechos laborales del personal sanitario y asegurar una atención sanitaria segura y de calidad para la población".