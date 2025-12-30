La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año

En diciembre del 2024, el Ministerio de Cultura anunciaba los nombres de los galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El placentino Robe Iniesta era uno de los premiados. Cada año, la lista es larga y, entre los galardonados, algunos lo son a título póstumo.

No era el caso de Robe. Sin embargo, el largo plazo de tiempo que transcurre entre el anuncio de los nombres y la entrega provoca que, en algunas ocasiones, los premiados fallezcan y no puedan recoger la medalla. Es lo que le ha ocurrido al músico.

En enero, en Toledo

Será, por tanto, su familia quien recibirá el máximo galardón que el Gobierno de España entrega a nivel cultural, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 20 de enero, en el Teatro de Rojas de Toledo, según han señalado varios medios de comunicación nacionales y ha confirmado su alcalde.

El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subrayaba hace unos días la próxima entrega de la medalla, a título póstumo, al artista de Plasencia, al que calificaba como "uno de los grandes exponentes del rock y de nuestra Cultura en los últimos años".

Biografía

En la concesión de la medalla, el Ministerio de Cultura reflejaba así la trayectoria de Robe: "Compositor, músico, poeta y escritor extremeño, fundador del grupo de rock Extremoduro. Está en activo desde hace más de 40 años durante los cuales ha publicado 17 álbumes de estudio, tanto con la banda (‘Agila’, ‘Iros todos a tomar por culo’, ‘Canciones prohibidas’, ‘Yo, minoría absoluta’…), como en solitario (‘Lo que aletea en nuestras cabezas’, ‘Mayéutica’, ‘Se nos lleva el aire’…). Además, ha realizado colaboraciones con otros artistas como Rosendo, Ariel Rot o Albert Pla. Robe, uno de los referentes del rock en España, es también autor de libros como ‘El viaje íntimo de la locura’ (2009)".

Segundo concierto de Robe en Cáceres, en imágenes /

Junto a Robe, recibirán el premio otros cantantes como José Mercé, Los Planetas, Carlos Chausson, Javier Ibarra Ramos o Camela, además de personalidades del cine, el teatro, la danza y el Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel, entre otros.

Hijo Predilecto

La entrega de esta medalla no será el único reconocimiento que recibirá Robe a título póstumo el próximo año, ya que el Ayuntamiento de Plasencia aprobará definitivamente la concesión del título de Hijo Predilecto. Apenas un mes antes de su fallecimiento, había aprobado en pleno el inicio del expediente.

Y mientras, en Plasencia no se le olvida. Después de la multitudinaria despedida que tuvo lugar en el palacio de congresos el 14 de diciembre, cuatro días después de su muerte, en los locales de ocio suena su música; quienes le recibieron o tienen imágenes suyas las han recopilado y expuesto y también ha surgido un mural improvisado, en la plaza de San Martín.