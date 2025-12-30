Limpieza de las calles del centro de Plasencia en Nochevieja: funcionará el mismo plan extraordinario que en Nochebuena

El día de Navidad, la asociación de vecinos Intramuros de Plasencia denunció públicamente que algunas calles del centro se habían convertido, debido a las cañas y el tardeo de Nochebuena, en un "basurero" y un "urinario". El PSOE ha preguntado por esta situación al concejal delegado, José María Nisa, y este ha señalado que, durante las fiestas navideñas, existe un "plan extraordinario de limpieza".

Será el mismo que funcionará esta Nochevieja, según ha afirmado el edil. Es más, ha subrayado que, "cuando los vecinos se levanten, a las siete de la mañana", los contenedores estarán ya vacíos y las calles limpias. No duda de que no habrá más quejas.

Vergonzosas imágenes

Intramuros compartió unas imágenes, tomadas sobre todo en la zona de San Esteban, donde se podían ver numerosos vasos de plástico, botellas y basuras por el suelo, lo que, para el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, fue "una vergüenza".

Una pared de la plaza de abastos de Plasencia, en la zona centro. / Intramuros

Así, ha criticado: "El que haya incivismo no significa que el gobierno no actúe. Tiene la responsabilidad de gestionar el servicio para que las calles estén limpias".

Incivismo

De esta forma, Moreno ha pedido al ayuntamiento que "ponga medidas para que esas imágenes no se repitan".

El concejal ha coincidido en que, como en estas fechas aumenta el número de personas en la calle, estas "se ensucian y el incivismo está ahí". No obstante, ha insistido en que la empresa de limpieza "hace su trabajo" con ese plan extraordinario que no ha dudado de que funcionará esta Nochevieja.

Basuras en la zona centro de Plasencia, en Nochebuena. / Intramuros

Más actuación policial

Es lo que espera Intramuros, que denunció que, además de los desperdicios por el suelo, zonas como la plaza de San Martín y de la Catedral se convirtieron en un "meódromo", con personas orinando en plena vía pública.

Lo que ha criticado la asociación es que el ayuntamiento "no hace nada por solucionarlo" y que la Policía Local "observa, sin prevenir, sin presencia", cuando debe "hacer cumplir la ordenanza municipal".