Plasencia encadena tres años de subida de habitantes y supera de nuevo los 40.000

Plasencia lleva tres años consecutivos ganando población, a juzgar por los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si a 1 de enero del 2022 los empadronados en la ciudad eran 39.247, en la misma fecha de este año, habían subido a 40.132, con lo que, además, ha vuelto a superar los 40.000 habitantes.

Desde el 2018, la capital del Jerte no estaba por encima de esta cifra, ya que, en los siguientes seis años, se ha mantenido por debajo y además, descendiendo hasta el 2022.

El mejor año, el 2010

De esta forma, según el INE, en los últimos tres años, Plasencia ha ganado casi mil empadronados y, con respecto al año pasado, un total de 303 (39.829 en 2024). No obstante, si el análisis se remonta a años anteriores, la ganancia es menor, e incluso prima la pérdida de población.

Evolución del padrón de habitantes de Plasencia. / INE

En comparación con el 2020, la ciudad tiene ahora 272 habitantes más, pero, hace diez años, en 2015, había 623 empadronados más que en 2025.

Además, en 2010, hace 15 años, Plasencia logró su mejor dato poblacional, al situarse el censo en 41.447 personas.

Últimos 25 años

Pero ¿qué evolución ha tenido la población de Plasencia en los últimos 25 años? Los datos del INE revelan que el 1 de enero del año 2000 se habían superado los 37.000 empadronados y, un año después, los 38.000.

Tendrían que pasar cuatro años para que, en 2005, los habitantes de la ciudad superaran los 39.000 y, tres años más tarde, se rebasaría la cifra de los 40.000.

Supera los 40.000

En 2009, se alcanzaba una cantidad aún mayor, por encima de los 41.000 y siguió así hasta 2014, en que bajó de nuevo a los 40.000 y, en 2019, a los 39.000.

Se ha mantenido por debajo de los 40.000 hasta 2025, en que ha subido a 40.132, prácticamente la misma cantidad que en 2018 (40.141) y 2008 (40.105).

¿Llegará a 43.000?

Precisamente, en julio del 2024, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, afirmaba que, según los datos del ayuntamiento, en los primeros seis meses de ese año, se habían empadronado 900 personas, con lo que la ciudad ya superaría los 40.000 habitantes, lo que se ha visto reflejado en los últimos datos.

Esta es la cantidad de habitantes a 1 de enero de 2025, pero, según señalaba también el alcalde en una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de julio, "el padrón municipal nos da 43.000 habitantes y eso es una cifra histórica". Habrá que esperar a diciembre del próximo año para conocer si, de nuevo, los cálculos municipales coinciden con el dato de enero de 2026.