Plasencia modifica la normativa para facilitar la rehabilitación en el casco histórico.

El objetivo final es que el centro de Plasencia no acabe vaciándose y con casas en ruina, sino todo lo contrario, fomentar la construcción y rehabilitación de viviendas para que siga siendo "un centro vivo".

De esta forma, el pleno ha aprobado este martes, en su última sesión del año, una modificación del Plan General Municipal para promover la rehabilitación de inmuebles, que afectará a las condiciones de parcelación de las parcelas a las que se les asigna la calificación de Conjunto Histórico.

Más metros

Como ha explicado el portavoz del PP, José Antonio Hernández, lo que se ha aprobado inicialmente es una modificación puntual del PGM que elimina la restricción de limitar los metros cuadrados a 35, lo que dará "flexibilidad a las condiciones de parcelación".

El edil ha destacado que, de esta forma, se conseguirá "un gran avance en el progresivo cambio del casco histórico para que se mantenga vivo y mejorar las condiciones de habitabilidad".

Reforma del PEPRI

Aunque toda la corporación ha votado a favor de la modificación, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, ha instado al ayuntamiento a reformar también el Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros (PEPRI) porque data de 1994 y la situación de la construcción, así como las necesidades habitacionales, han cambiado mucho en estos "32 años".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha aprovechado para recordar al PP la moción aprobada por unanimidad en pleno para realizar un censo de casas vacías en el recinto intramuros.

Aumento de licencias

Hernández se ha mostrado de acuerdo con el PSOE en la necesidad de una "revisión completa" del PEPRI, aunque ha señalado que debe ser consensuada. No obstante, el alcalde, Fernando Pizarro, ha apuntado que su coste sería de "un millón de euros", que no tiene el ayuntamiento, por lo que ha abogado por seguir realizando modificaciones puntuales, como la aprobada en el pleno.

Plasencia modifica la normativa para facilitar la rehabilitación en el casco histórico. / TONI GUDIEL

Por otro lado, aunque el PSOE ha criticado la falta de obras en el centro y su consiguiente deterioro, Pizarro ha dado el dato de que "las licencias de construcción y rehabilitación en el casco histórico han subido un 20%".

Clavero y Casa de las Dos Torres

Además, frente al estado de San Martín -con viviendas de propietarios privados- apuntado por el portavoz socialista, ha señalado el cambio y la recuperación llevada a cabo en la puerta de Clavero y en la zona de la Casa de las Dos Torres, vendida a compradores privados, que la están rehabilitando.

Pizarro ha destacado también que el cambio para sumar metros a viviendas beneficiará a zonas como el Salvador o la calle Ancha.

La modificación estará en exposición pública 15 días y será la Junta de Extremadura quien deberá dar la aprobación definitiva.