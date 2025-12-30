La polémica 'rotonda' de la puerta Talavera de Plasencia se mantendrá durante todas las fiestas navideñas

A mediados de noviembre, la borrasca Claudia provocó que se averiaran los semáforos situados en la puerta Talavera de Plasencia, un nudo de comunicaciones, en el que confluyen cuatro vías. Entonces, la solución del ayuntamiento fue improvisar una rotonda a base de la instalación de vallas amarillas.

Este mes de diciembre, han vuelto a estropearse los semáforos y ha vuelto la rotonda, que lleva ya unas tres semanas en la zona y se mantendrá durante todas las fiestas navideñas.

Crítica del PSOE

Así lo ha afirmado el concejal de Interior, David Dóniga, a preguntas del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, en el pleno. Este ha calificado la rotonda como un "monumento a la ineficacia" y ha criticado que "el nudo circulatorio más importante de la ciudad está regulado por plástico y sin ningún policía local", lo que considera "una vergüenza".

En opinión de Moreno, lo que denota la situación es una "falta de previsión y reacción. ¿Cómo es posible que no se haya hecho una contratación de emergencia? ¿No se ha evaluado el riesgo de atropellos?", ha preguntado.

La 'rotonda' de la puerta Talavera de Plasencia se mantendrá durante todas las fiestas navideñas. / TONI GUDIEL

Ser prácticos

También ha apuntado a la necesidad de un plan de movilidad y ha criticado la "imagen" que la improvisada glorieta da de la ciudad en estas fechas navideñas en que se multiplica el número de habitantes en Plasencia.

El concejal de Interior ha coincidido con Moreno en que no es la mejor imagen de la ciudad, pero ha señalado que la rotonda obedece a la necesidad de "ser prácticos" ante una avería que los electricistas municipales "no pueden reparar".

Empresa especializada

Así, los trabajadores plantearon al ayuntamiento la necesidad de contratar a una empresa especializada, pero, "por las fechas que son, no ha sido posible su arreglo", con lo que ha manifestado que la reparación de la avería y, por tanto, la eliminación de la rotonda, tendrá que esperar a que "pasen las fiestas".

El gobierno local ha señalado hasta ahora que las lluvias son las responsables de las averías en los semáforos, acentuadas además tras la instalación de la iluminación navideña.