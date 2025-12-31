Un hombre herido en un siniestro de tráfico urbano entre un coche y una moto en Plasencia

Un varón de 30 años ha resultado herido en un accidente de tráfico urbano en el que se han visto involucrados este pasado martes en Plasencia un coche y una moto.

El siniestro ha sido registrado minutos antes de las 19.00 horas del martes en la Avenida España de la referida localidad cacereña, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Por cuenta del mismo, el herido ha sido trasladado policontusionado en estado 'menos grave' al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, así como una patrulla de servicio de la Guardia Civil.