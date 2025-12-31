Suceso
Un hombre herido en un siniestro de tráfico urbano entre un coche y una moto en Plasencia
El joven de 30 años ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia
Un varón de 30 años ha resultado herido en un accidente de tráfico urbano en el que se han visto involucrados este pasado martes en Plasencia un coche y una moto.
El siniestro ha sido registrado minutos antes de las 19.00 horas del martes en la Avenida España de la referida localidad cacereña, según informa el Centro 112 de Extremadura.
Por cuenta del mismo, el herido ha sido trasladado policontusionado en estado 'menos grave' al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, así como una patrulla de servicio de la Guardia Civil.
- La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
- Dos bloques de viviendas desalojados en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera
- Prohíben a un padre acercarse a un hijo menor, intoxicado con cannabis, en Plasencia
- Fallece uno de los pioneros del negocio de la carne en Plasencia, Marcial Bernal
- El Ayuntamiento de Plasencia destina casi un millón de euros a colectivos y asociaciones locales
- Ya se conoce la temática de la cabalgata de Reyes de Plasencia: estará dedicada al circo
- Dos conductores ebrios se estrellan en Plasencia y dejan los vehículos abandonados
- Consecuencias de la Nochebuena en Plasencia: Intramuros denuncia que el centro es un basurero y un urinario