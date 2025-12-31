Nuevo intento para controlar con cámaras y pilonas los accesos al centro de Plasencia.

El pasado noviembre, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó dejar desierto el concurso para adjudicar un sistema de control de accesos a la zona centro a través de cámaras y pilonas. Fue después de cuatro meses de trámites y de siete años en los que ninguno de estos sistemas ha funcionado. Ahora, el concejal de Interior, David Dóniga, ha anunciado un nuevo intento para conseguirlo.

Lo ha dicho en el pleno de este martes, en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno. Según ha señalado Dóniga, será "en enero o febrero" cuando el ayuntamiento pondrá en marcha una nueva licitación.

Una empresa y tres lotes

El concejal ha explicado que la anterior, aprobada el 11 de julio, se dividió en tres lotes, uno para el sistema de pilonas, otro para el de videovigilancia y un tercero para los sistemas de gestión (incluido el software de gestión de control de accesos, gestión del control de videovigilancia y Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local así como el servidor VMS).

A los dos primeros no se presentó ninguna empresa y, aunque el tercero si despertó el interés de una, ya se le adjudicó en mayo un contrato menor para la adquisición de un programa integral de gestión de Policía Local que, según un informe técnico, tiene partes coincidentes con el lote que se iba a adjudicar. De esta forma, se decidió no adjudicarlo.

Mejora del pliego

Todo el sistema salió a licitación por 149.149,83 euros y Dóniga ya dijo en octubre que el ayuntamiento había decidido evaluar de nuevo el pliego de condiciones para "modificar cosas y volver a sacarlo a licitación".

Ahora, ha señalado que los departamentos de Urbanismo, Interior y Fondos Europeos han estado trabajando para "mejorar el pliego" anterior, de ahí su previsión de que, en breve, pueda licitarse de nuevo el sistema.

Valla que corta el acceso a la plaza Mayor de Plasencia, durante el mercado de los viernes. / TONI GUDIEL

Control policial

No obstante, ha subrayado que, mientras tanto, el control de los accesos al centro de Plasencia lo realiza la Policía Local, lo que significa que "puede parar a los vehículos y, si ve que no están autorizados a pasar, sancionarlos".

También ha destacado que, desde octubre, no está permitido entrar en la plaza Mayor y calles aledañas en diferentes horarios. Los viernes, desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche; los sábados, desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche y, los domingos y festivos, de doce a cinco de la tarde.

Dado que no hay pilonas para bloquear los accesos, se ha optado por colocar vallas ante las calles.