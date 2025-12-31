Plasencia cierra el parque de Los Pinos la tarde de Nochevieja y Año Nuevo

El parque de Los Pinos de Plasencia permanecerá cerrado durante la tarde de Nochevieja y el día de Año Nuevo. Lo ha comunicado el ayuntamiento a través de sus redes sociales y el motivo es "la festividad de Año Nuevo".

En un cartel de aviso ciudadano, el gobierno local ha señalado que el cierre durará desde las tres de la tarde de este miércoles hasta las nueve de la mañana del próximo viernes, día 2.

El ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias que el cierre pueda ocasionar, ya que se trata de uno de los parques más visitados de la ciudad.

En obras

No obstante, actualmente, se encuentra inmerso en un proceso de mejoras, por lo que, como ejemplo, las charcas están completamente vacías, ya que se está procediendo a su limpieza.

Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, en el último pleno.

En el mes de agosto, el ayuntamiento presentó públicamente un proyecto de rehabilitación integral, a desarrollar en tres fases, con el objetivo de "recuperar, conservar y modernizar" el recinto.

Arreglo de la casa verata del parque de Los Pinos de Plasencia, tras una actuación vandálica. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Limpieza e iluminación

En diciembre, el gobierno local ha destacado que la intervención más reciente consistía en "una limpieza integral de las charcas, actuación necesaria para completar su proceso de impermeabilización y garantizar un correcto mantenimiento del nivel de agua durante todo el año".

Paralelamente, se está instalando una nueva red eléctrica destinada a la iluminación ornamental de elementos singulares del parque, como "las tradicionales casas de las charcas, con el objetivo de realzar su valor patrimonial y mejorar la experiencia de los visitantes".

Más atractivo y sostenible

Además, se están colocando nuevas bombas de presión, que "permitirán optimizar el funcionamiento de los chorros de agua, ofreciendo un mayor caudal y una imagen más dinámica del conjunto".

Nisa, ha destacado que "estas actuaciones forman parte del compromiso del ayuntamiento por revitalizar el parque de Los Pinos, un espacio querido por los placentinos y con un enorme valor natural y educativo". El edil ha añadido que "la limpieza y mejora de las charcas, junto con la nueva iluminación ornamental, permitirá que vecinos y visitantes disfruten de un parque más atractivo, sostenible y seguro".