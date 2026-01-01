Los fallecidos en 2025 en Plasencia: de Robe a Juan Ferrer y una niña de dos años

El 2025 ha terminado y ha dejado en Plasencia ausencias significativas. Unas han marcado a los placentinos porque fallecieron personas significativas, como los empresarios Antonio Serrano Pino, Pedro Díaz, Juan Ferrer o Marcial Bernal. Otras impactaron por su dureza, como la de una niña de dos años en San Lázaro o cuatro miembros de una misma familia en la variante norte.

Sin duda, la que más ha marcado, no solo en Plasencia, sino en toda España, y todavía sigue dejando homenajes y otros que llegarán, ha sido la de Robe Iniesta, el músico que no tenía dinero para pagar su primer disco y ha provocado las lágrimas de muchos desde que murió el pasado 10 de diciembre.

Antonio Serrano

Enero empezaba el año pasado, justo el día 2, con la noticia de la muerte de un conocido empresario de la comunicación, Antonio Serrano Pino, voz de Radio Plasencia Centro. Hermano del exalcalde Juan Francisco Serrano Pino, tenía 79 años.

Antonio Serrano Pino, fallecido en enero del 2025 en Plasencia. / CEDIDA

Compañeros de profesión y políticos con los que trabajó durante años se despidieron de él públicamente, como el edil del ayuntamiento David Dóniga, que le dedicó estas palabras: "Su voz, su pasión y su dedicación dejaron una huella imborrable en todos nosotros. Acompañamos en el sentimiento a su familia y amigos".

Pedro Díaz

Del mundo empresarial, también fallecía, en el mes de agosto, el empresario Pedro Díaz. Tenía 70 años y muchos le conocían, no solo por su trabajo al frente de la joyería Díaz, sino también por su implicación en el Carnaval o por su disfraz de Abuelo Mayorga.

Premio San Fulgencio en 2024, pescar era una de sus mayores aficiones y, cuando la ejercitaba, sufrió las consecuencias de las altas temperaturas. El alcalde y la Unión de Pescadores fueron algunos de los que se despidieron públicamente de él. Fernando Pizarro escribió en sus redes: "Se fue Pedro Díaz, un hombre generoso, amable, entregado, comprometido, de gran corazón, un héroe que libró batallas duras que ganó siempre, pero Dios lo quiso hoy con él".

Robe

Diciembre ha sido el peor mes de 2025 en cuanto a fallecimientos. El 10 se marchaba en Bilbao, rodeado de su familia, un icono, un mito ya de la música, un poeta, el último filósofo... Así le han descrito quienes le conocían y quienes escuchaban sus canciones. Se marchó Robe Iniesta, Robe, como todos le llamaban, que alcanzó la fama nacional con Extremoduro y la mantuvo y engrandeció en solitario, como Robe.

Su muerte ha provocado lágrimas y centenares de despedidas, palabras de elogio, música compartida. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a su fallecimiento en sus redes.

A día de hoy, todavía hay músicos que cierran sus conciertos con sus canciones o quienes le dibujan en paredes (como en la plaza de San Martín de Plasencia).

Mural de Robe pintado por un artista urbano gallego. / TONI GUDIEL

Sin duda, uno de los momentos más recordados será la multitudinaria despedida en Plasencia, cuatro días después de su muerte y en su palacio de congresos, con miles de personas haciendo cola y firmando en libros de condolencias para decirle adiós.

Juan Ángel Ferrer

También en diciembre, el día 19, fallecía uno de los cocineros más reconocidos de Plasencia, Juan Ángel Ferrer, el alma del restaurante Casa Juan durante más de 26 años, que se había jubilado en 2024.

Su muerte, además, ha sido en circunstancias trágicas, ya que fue atropellado cuando cruzaba un paso de peatones en la avenida de España. Familia, amigos, clientes que también eran ya parte de su vida y políticos y empresarios se han despedido públicamente de Juan, que ha dejado un vacío en muchos y también rabia por las causas de su fallecimiento.

Marcial Bernal

El año ha terminado con la muerte de otro empresario ya jubilado, Marcial Bernal, con un apellido que perdura gracias a que su mujer y sus hijos han mantenido vivo su legado, Carnicerías Bernal.

Fue precisamente en diciembre, de 1976, cuando abrió su primer establecimiento en Plasencia, en el Rosal de Ayala, que se convirtió en su barrio, el que, en 2023, le homenajeó junto a su mujer.

El Círculo Empresarial Placentino ha destacado de Marcial que fue "mucho más que un empresario: "Fue trabajo, constancia y una forma de entender el comercio ligada a las personas, al trato cercano y al compromiso con su ciudad. Una manera de hacer las cosas que hoy sigue viva en su familia y en cada uno de los establecimientos que forman parte de su legado".

Camelia, de 2 años

Y aunque no eran personas públicas, dos acontecimientos, con el resultado de cinco muertes, han marcado a Plasencia también este 2025. Uno fue el tiroteo ocurrido durante la madrugada del 30 de marzo en el barrio de San Lázaro, que acabó con la vida de una niña de dos años, Camelia.

Se había escondido con su madre y varios vecinos en una casa para huir de los disparos, pero dos balas atravesaron la puerta y acabaron en su cuerpo, por lo que falleció.

La instrucción judicial continúa abierta, mientras seis personas permanecen en prisión provisional y otras cinco, en libertad. Su familia ha pedido justicia.

La familia de Marcial Bernal, en la reinauguración de una de sus carnicerías. / CARNICERÍAS BERNAL

Cuatro personas

Y en el mes de mayo, se producía en la circunvalación norte de Plasencia el peor accidente de tráfico registrado en la ciudad en 2025. Un coche se salió de la carretera por causas en investigación y golpeó a otro frontalmente, en el que viajaban cuatro personas, miembros de una misma familia, que fallecieron.

Eran originarios de Caminomorisco y Santibáñez el Bajo, municipio en el que vivían y que decretó cuatro días de luto y la suspensión de las fiestas de la patrona por el terrible suceso. Todavía no hay resolución judicial.