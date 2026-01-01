San Silvestre de récord en Plasencia, con más de 750 corredores

Si ya el año pasado, la San Silvestre de Plasencia logró alcanzar los 700 corredores, este año, la carrera popular del 31 de diciembre se ha superado y se ha pasado de los 750, en una jornada soleada donde personas de todas las edades y capacidades se han animado a participar.

El alcalde, de hecho, ha señalado que "se batió el récord de participación" y ha agradecido a la concejala de Deportes, Isa Blanco, la "extraordinaria organización", realizada desde hace varios años junto a la empresa Pulsaciones.net.

La San Silvestre de Plasencia bate el récordo, con unoas 750 participantes. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Recaudación para Placeat

Un ejemplo de la masiva participación ha sido el cheque entregado a la asociación Placeat. La carrera es una iniciativa deportiva, pero también lúdica y, sobre todo, benéfica. Este año, la asociación que ayuda a personas con discapacidad ha sido la destinataria de la recaudación de la venta de dorsales, al precio de 3 euros y ha recibido un total de 2.251 euros.

A las cuatro de la tarde, todos los que habían comprado su dorsal estaban en la avenida de La Hispanidad, donde se encontraba la salida y meta de las distintas carreras. Como manda la tradición, muchos corredores acudieron disfrazados, bien con adornos navideños o con cualquier cosa que saliera de su imaginación y tampoco faltaron mascotas.

Premios y diversión

Primero, tuvieron lugar las carreras infantiles, una para niños de 1 a 6 años y otra para niños de 7 a 12. A esto se sumaron después una carrera inclusiva, para personas con discapacidad, y otra absoluta, a partir de 13 años.

Al finalizar, reparto de premios para los tres primeros clasificados de cada prueba, masculino y femenino y también, como es tradición, otros para el participante con mejor disfraz, el equipo más divertido o el corredor de más edad. No obstante, solo por comprar el dorsal, todos han recibido un regalo, unos manguitos técnicos personalizados.

Los usuarios de Placeat no han faltado a esta carrera que el gerente de la asociación, Ramón Rubio, ha calificado como "una de las pruebas más divertidas que hay en Plasencia".