Piden ayuda en Plasencia para encontrar un Mercedes que golpeó a un coche y se dio a la fuga

Los propietarios de un vehículo que fue golpeado la tarde del 31 de diciembre en Plasencia por otro coche han pedido ayuda públicamente para localizar al infractor, que se dio a la fuga.

Según ha explicado su dueña, el suceso se produjo sobre las 20.15 horas, en Nochevieja, a la altura de la parada de autobuses de la avenida Miguel de Unamuno, junto al hogar de Nazaret. El vehículo que les golpeó era "un Mercedes gris", pero como salió huyendo, no pudieron ver la matrícula.

Necesitan la matrícula

Han denunciado lo ocurrido en la policía, pero "sin el número de la matrícula del coche, me dicen que no pueden hacer nada", de ahí que hayan solicitado la ayuda ciudadana por si alguien pudo ver el incidente.

Además, aunque todo ha quedado en los daños materiales que ha sufrido su vehículo y un gran susto, las consecuencias pudieron ser mayores. Así, la propietaria ha señalado que el Mercedes "venía de frente a nosotros", por lo que "hemos podido girar hacia la derecha y esquivarlo un poco, pero nos ha golpeado en la parte izquierda".

Zona donde un coche golpeó a otro en Nochevieja, en Plasencia. / Google Maps

Su hijo, en el coche

Considera que, probablemente, el conductor circulaba ebrio "porque iba a una gran velocidad" y, dado el choque que se produjo al embestirles, afirma que "tiene que tener un fuerte golpe en la zona delantera izquierda".

Con todo, ha pedido la colaboración ciudadana por "si alguien ha visto el momento del accidente". Además, ha subrayado que su hijo viajaba en el vehículo, "justo en ese lado del coche" que recibió el golpe, y "tiene un susto terrible en el cuerpo".

Cualquiera que pueda aportar información sobre el accidente puede ponerse en contacto con la propietaria del coche afectado en el correo saraybm@hotmail.com.