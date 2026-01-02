Plasencia tendrá que pagar 232.000 euros por dos policías locales a los que incorporó con retraso al servicio

Con tres años de retraso se incorporaron a la Policía Local de Plasencia dos agentes que aprobaron el concurso-oposición convocado por el ayuntamiento en 2021. Otros dos compañeros lo hicieron en enero del 2022 y ellos, el mismo mes de 2025. Una sentencia judicial ha establecido que el ayuntamiento deberá pagar ahora más de 230.000 euros por las nóminas atrasadas y la Seguridad Social.

El PSOE preguntó en el último pleno al concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, sobre esta situación y el edil señaló que, según el tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres, el dinero a abonar será 169.152,94 euros en concepto de salarios (84.576,47 a cada agente) y otros 63.110,96 de Seguridad Social.

Error del tribunal

Astasio ha señalado que el motivo de este desembolso es que "hubo un error por parte del tribunal". No obstante, afirmó que "los errores los tenemos que asumir como nuestros, por responsabilidad y lealtad".

Además, ante las críticas del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno a su gestión, e incluso su petición de que se marche del ayuntamiento, Astasio ha subrayado que lo ocurrido no se debió a una "falta de visión ni de planificación. No es cuestión de responsabilidad. Yo me iría ahora mismo si me lo pidiera el alcalde", señaló.

El edil Álvaro Astasio (tercero por la izquierda), en el último pleno. / TONI GUDIEL

Fuera de plazo

Fernando Pizarro matizó después que, una vez aprobado el concurso, se da un plazo a los aprobados para que muestren por escrito que están interesados en "formar parte de la administración" y estos agentes lo hicieron "fuera de plazo". Entonces, se consultó con los servicios jurídicos porque, si se hubiera admitido la documentación, los dos aspirantes que iban detrás en la lista habría resultado perjudicados.

Según apuntó el alcalde, la situación era "complicada" y, "desde el punto de vista jurídico, se optó por cumplir con la legalidad vigente, el criterio fue el acertado", ha afirmado.

No obstante, la justicia no lo ha considerado así y ha dado la razón a los dos policías, que tuvieron que ser incorporados a la plantilla hace un año y ahora tendrán que recibir los salarios pendientes.