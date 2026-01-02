Quejas por petardos y un hombre pillado con una porra, principales incidencias de Nochevieja en Plasencia

La Nochevieja, la noche con mayor número de personas en la calle durante más tiempo ha terminado en Plasencia sin grandes incidencias. No obstante, ha habido quejas por el gran número de petardos lanzados en distintos puntos de la ciudad y la Policía Local ha llevado a cabo varias intervenciones, aunque ninguna de gravedad.

Respecto a los petardos, la policía avisó en Nochebuena de que el uso no autorizado podía conllevar sanciones de un mínimo de 300 euros. Según el ayuntamiento, no ha habido ninguna denuncia aunque, a través de las redes sociales, sí han llovido las críticas.

La peor noche

"Ha sido la Nochevieja con más petardos desde hace años. Desde de las cinco de la tarde, ya había personas tirando petardos por todos los barrios de Plasencia. Los que tenemos a personas vulnerables por ese ruido, y los que tienen niños o mascotas que también pasan pánico, hemos pasado la peor noche desde hace años", ha señalado una placentina.

Humo provocado por petardos. / EL PERIÓDICO

"Ha sido horroroso, los petardos, que han tirado. Hay personas y animales, que lo pasan muy mal", afirmaba otra. "Y no será porque no se ha llamado a la policía! Pero si no aplican la ley, pues nos reímos de las prohibiciones", destacaba una tercera. "Mi perro estaba para darle un infarto", señalaba otra.

Fuegos artificiales

Incluso, en alguna zona de la ciudad, se lanzaron fuegos artificiales nada más sonar las doce campanadas. "En mi calle hasta tiraron fuegos artificiales. Yo no daba crédito cuando los vi encima de mi tejado, pensando que me caían al patio y todo", explicaba una vecina.

Con todo, el ayuntamiento ha subrayado que la Policía Local estuvo "toda la noche dando vueltas y de guardia, no hubo nada reseñable, ninguna pelea, ninguna denuncia" y que no coincidiría el uso de petardos en sus recorridos. Además, señala que "con una denuncia, hubieran ido directamente allí".

Música y una porra

Por otro lado, la policía sí intervino en una vivienda y una cochera por denuncias de música a un volumen elevado y, además, le retiró una defensa extensible (una porra) a un hombre, que la llevaba en plena calle y ha sido propuesto para sanción.

Los agentes también tuvieron que recoger del suelo la bandera de España de la rotonda dedicada a las víctimas del terrorismo posiblemente debido a que la cuerda que la sujetaba se partió.