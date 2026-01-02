Refuerzo de personal en el hospital de Plasencia: la Gerencia niega que falten enfermeras.

La Sección Sindical de UGT en el área de Salud de Plasencia denunció el martes la falta de personal de Enfermería en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, especialmente en los servicios de Urgencias, Farmacia Hospitalaria y el Banco de Sangre. Sin embargo, la Gerencia ha desmentido "de manera rotunda" estas acusaciones. Es más, ha afirmado que se ha reforzado el personal, tanto de Enfermería como de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Así, la Gerencia ha subrayado que todos los turnos de los servicios del hospital placentino están "plenamente cubiertos, garantizando en todo momento la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados, gracias a una planificación adecuada que permiten mantener la actividad asistencial con normalidad".

Plan de Contingencia

En concreto, ha explicado que, desde el inicio del mes de diciembre, se han reforzado "distintos servicios del Hospital Virgen del Puerto, tanto de profesionales de enfermería como de TCAE, entre ellos el Servicio de Urgencias y distintas plantas de hospitalización con más alta ocupación".

De esta forma, además, se ha aplicado "el Plan de Contingencias frente a Infecciones Respiratorias para el invierno, con incremento de personal de enfermería de refuerzo de 7 enfermeras y 12 TCAE".

El gerente del área (en primer término), en una visita al hospital de Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

Atención garantizada

Así, asegura la Gerencia que "la planificación aplicada, con criterios de previsión y responsabilidad, ha permitido el funcionamiento asistencial sin que se hayan producido turnos descubiertos, ni incidencias asistenciales, ni la denegación de ningún permiso solicitado por ningún profesional de la enfermería", como ha denunciado UGT.

"La atención sanitaria y la continuidad de los cuidados han quedado garantizadas en todo momento gracias al esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso del conjunto del personal de enfermería, así como a la labor de coordinación y gestión realizada por los distintos supervisores de enfermería y direcciones del área, priorizando siempre la seguridad del paciente", ha destacado la Gerencia.

Aumento progresivo

De igual forma, ha hecho hincapié en que, desde septiembre de 2023, "en el Hospital Virgen del Puerto se ha aumentado de forma progresiva el número de profesionales de enfermería y de otras categorías profesionales, adaptado a las nuevas necesidades y a otras muy demandadas que no habían sido solucionadas hasta ese momento".

Como ejemplo, ha puesto el "aumento de 5 enfermeras para consultas de Enfermería de distintas especialidades médicas o el aumento en el servicio de Urgencias de 2 enfermeras para dotar el nuevo box rápido para pacientes que precisan atención inmediata y resolutiva para patologías leves -optimizando así los tiempos de respuesta de dicho servicio-".

Servicios reforzados

También ha apuntado que se ha aumentado la dotación en "7 enfermeras y 6 TCAE para las plantas de hospitalización de Medicina Interna, Geriatría y Tocoginecología y el Servicio de Reanimación también se aumentó su dotación en una enfermera y TCAE, ajustándolo a la actividad quirúrgica actual del área de salud".

Del mismo modo, "el servicio de Rehabilitación también ha sido dotado con un fisioterapeuta más, al igual que el servicio de Radiodiagnóstico, que también ha tenido un incremento de dos Técnicos de Radiodiagnóstico".

Con todo, la Gerencia del área de Salud de Plasencia ha querido expresar públicamente su "reconocimiento al trabajo desarrollado por los profesionales de enfermería, especialmente en un periodo de elevada demanda asistencial," y ha reiterado su "compromiso con la mejora continua".