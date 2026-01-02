Retiran una farola en Plasencia por el peligro de caída por el viento

Los bomberos del parque de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres y la Policía Local se han coordinado este viernes para retirar una farola situada en la calle Marqués de Ceballos, junto al colegio Miralvalle.

Según ha informado la policía, la base de la farola estaba desprendida parcialmente y el viento la estaba zarandeando, de forma que, para evitar que pudiera caer a una vía con bastante circulación de vehículos, con el consiguiente peligro para conductores y viandantes, se ha optado por retirarla.

Arco navideño

Los bomberos han estado trabajando durante la mañana para sujetar la farola y después quitarla de la calle, mientras que la policía ha colocado conos para evitar el paso del tráfico y ha desviado la circulación en la zona por calles adyacentes.

Retiran una farola en Plasencia ante el peligro de caída por el viento. / TONI GUDIEL

También se ha retirado un arco de iluminación navideña que, precisamente, estaba enganchado a la farola.

A lo largo de la mañana, no se han producido más incidencias debido al viento que sopla en Plasencia con fuerza desde la tarde de este jueves.

Bajada de la cota de nieve

Por lo que respecta a las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología, durante los próximos días van a experimentar un descenso, de forma que de los 14 grados de máxima y 9 de mínima señalados para este viernes se va a pasar a la máxima de 7 y mínima de 3, el lunes -día de la cabalgata de Reyes-, y a la máxima de 9 y mínima de 2, el martes.

Además, la cota de nieve bajará sustancialmente esos días y se situará en los 700 y 500 metros respectivamente para subir el miércoles de nuevo a los 900, con temperaturas de entre 1 y 11 grados ese día. Dado que Plasencia está situada a 349 metros de altura, no se espera que nieve, aunque las previsiones podrían cambiar a medida que pasen los días.