La UPP y el Ciudad se juegan el pase a la final de la Copa de Extremadura en Plasencia

Los dos grandes clubes de fútbol de la ciudad, la Unión Polideportiva Plasencia y el Ciudad de Plasencia, se enfrentan este domingo en la semifinal de la Copa de Extremadura. El ayuntamiento ha destacado que será un "encuentro inédito, por ambiente y expectación".

El partido tendrá lugar a las doce, en el estadio municipal Francisco Gil Valle de la ciudad deportiva y enfrentará a los dos equipos placentinos, que pasan por "uno de los mejores momentos de su trayectoria reciente". La concejala de Deportes del ayuntamiento, Isabel Blanco, junto a los representantes de ambos clubes, ha presentado el derbi este viernes y ha destacado su importancia y también el "clima de deportividad que se espera en la ciudad".

Llenar las gradas

"Qué mejor manera de empezar el año que disfrutar de un partido de estas características en el municipal", ha señalado Blanco, que también ha aprovechado para reconocer el trabajo "constante" de las dos entidades y de sus canteras. La concejala ha animado a llenar las gradas: "Esperamos que el ambiente sea indiscutiblemente positivo y que el estadio se llene para apoyar a dos clubes que están dejando el listón del fútbol placentino muy alto".

Por su parte, el presidente de la UPP, David Llorente, ha destacado la ilusión que ha generado el partido: "Hacía años que no veíamos un ambiente así en la ciudad. La gente pregunta, busca entradas. Se nota que es un partido especial". Además, ha señalado que la venta avanza "muy por encima de lo esperado", con varios puntos de distribución en bares y establecimientos colaboradores, además de las taquillas del estadio municipal.

Un momento de la presentación del derbi de fútbol en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Deportividad

Llorente ha manifestado que se trata de un encuentro para vivir con deportividad: "La rivalidad debe verse en el campo, no en las gradas. Queremos que las aficiones disfruten juntas".

Precisamente, Miguel Rubio, representante del Ciudad de Plasencia, ha hecho hincapié en el buen entendimiento entre clubes para que la semifinal, que inicialmente debía disputarse en campo neutral, se celebrase en el municipal: "Lo hicimos pensando solo en la afición placentina. Si con dos equipos en un gran momento y una semifinal en casa no llenamos el estadio, es que Plasencia no quiere fútbol".

Plantillas

Rubio ha señalado que ambos equipos cuentan con numerosos jugadores locales y confía en que el derbi sirva para "enganchar todavía más a la afición".

Respecto a las plantillas, los clubes llegarán a la cita prácticamente al completo. El Ciudad recuperará a jugadores como Jabato, Chule y Marcos, mientras todo apunta a que Domín y Albarrán, de la UPP, estarán disponibles, según han explicado.

Organizado por la federación

La concejala ha explicado que la Federación Extremeña de Fútbol organiza el encuentro, con el apoyo logístico del ayuntamiento. Además, se reforzarán los servicios de limpieza, accesos, apertura y cierre del estadio.

"Es un orgullo que este partido se juegue en el municipal, un referente de nuestra ciudad", ha señalado la edil, que además ha reconocido el esfuerzo de los clubes: "No es fácil sostener temporadas tan exigentes, con canteras y equipos técnicos trabajando a diario, con frío y con calor. La UPP y el Ciudad están haciendo una labor enorme que merece todo nuestro apoyo".