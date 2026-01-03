Los Reyes Magos recogerán las cartas de los niños en Plasencia este sábado

Se acerca la cabalgata de los Reyes Magos, pero, como cada año, sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar pasarán antes por Plasencia para recoger las cartas escritas por los niños con su lista de regalos.

Será este sábado, a partir de las 16.30 horas, cuando los Reyes se sentarán en sus tronos para recibir a todos los niños que quieran acercarse. La cita tendrá lugar en Santo Domingo y está organizada por la Unión de Cofradías de Plasencia, en colaboración con la empresa Animersion y el Ayuntamiento de Plasencia.

Globos y pintacaras

Para amenizar la espera de los pequeños y familias, habrá actividades infantiles, como globoflexia y pintacaras y tampoco faltarán personajes de dibujos animados.

La visita que organiza la Unión de Cofradías es la única que se mantiene en Plasencia, después de que, hace unos años, dejara de celebrarse en la plaza Mayor otra con los Reyes Magos en la plaza Mayor, que organizaba Caja Extremadura.

La cabalgata

Respecto a la cabalgata del lunes, 5 de enero, el concejal de Infancia y Familia, David Calvo, ya ha anunciado que la salida será a las seis de la tarde del recinto ferial del Berrocal y estará dedicada al circo.

Contará con cuatro carrozas, las tres de los Reyes Magos y una para usuarios del programa de respiro familiar y se tirarán unos 1.400 kilos de caramelos.

Recorrido y animación

El recorrido será el mismo de años anteriores y la comitiva pasará por la calle Miguel de Unamuno y Cueva de la Serrana para llegar a la avenida de Salamanca y dirigirse hacia la avenida de La Salle y Alfonso VIII.

Accederá a la plaza Mayor por la calle Talavera y los participantes que participen a pie podrán salir por la calle Trujillo "para evitar aglomeraciones en la plaza", ha explicado Calvo. Antes de la llegada del desfile, habrá, como es habitual, animación musical. Para finalizar, los Reyes subirán al balcón del ayuntamiento, donde Melchor dirá unas palabras.

Cola para entregar las cartas a los Reyes Magos en Plasencia. / TONI GUDIEL

Zonas sin ruido y para movilidad reducida

Además, el concejal ha apuntado que Calvo ha apuntado que se mantendrá la experiencia del año pasado de dejar el primer tramo del desfile, desde el ferial hasta la avenida de Salamanca, sin ruido, para las personas con sensibilidad o autismo. Así se ha acordado en consenso con familias y la asociación Aunex.

A su vez, las personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o carros de bebé tendrán preferencia en el margen izquierdo de la avenida de Salamanca, situado nada más pasar por la rotonda de Los Pinos, en un lateral del parque de La Coronación.