Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos

Cuando un establecimiento nuevo abre, existe el riesgo de que no funcione. Si es una franquicia conocida, puede considerarse una ventaja y si además, ofrece buena atención y un surtido de productos de calidad, el éxito parece seguro. Es lo que le ha ocurrido a Santagloria Coffee & Bakery, la cafetería, pastelería y panadería que abrió en diciembre en la plaza Mayor de Plasencia y ha tenido tal aceptación que hasta ha superado las expectativas de sus promotores.

Sin duda, su excelente ubicación, la atención del personal y su amplia variedad de oferta son las claves de su éxito. De hecho, hasta podría decirse que el local, de 80 metros cuadrados, se ha quedado pequeño para acoger la demanda, aunque esto se va a solventar con una novedad, la instalación de una nueva terraza, sumada al aforo interior y a las exteriores, en la bandeja central de la plaza Mayor.

La plantilla

Semanas antes de su apertura, el 19 de diciembre, la cadena colocó un cartel con un código QR en el escaparate del local en el que señalaba que se necesitaba personal y se podían enviar currículos.

Así accedió Noelia Fernández al puesto de gerente. Es de Cáceres, aunque lleva ocho años viviendo en Plasencia y la responsable de una plantilla eminentemente joven que forman un total de 12 personas. Muchos son de la ciudad también y de los alrededores y, en el caso de Noelia, tenía experiencia en hostelería porque había trabajado en un restaurante en Cáceres.

Una imagen de la cafetería Santagloria de Plasencia, en los primeros días de apertura. / TONI GUDIEL

Trece horas diarias

"Todos están respondiendo muy bien", ha destacado. De hecho, todos, incluida ella misma, han pasado previamente por una formación de dos meses en los establecimientos que la cadena Santagloria tiene en Cáceres, uno en la calle San Pedro de Alcántara y otro en Pintores.

En Plasencia, atienden una cafetería con un horario de apertura de trece horas diarias, de lunes a jueves, de 8.30 a 21.30 horas y los viernes, sábados, domingos y festivos, de nueve de la mañana a diez de la noche. Además, en fechas señaladas, como Nochevieja, han tenido un horario especial.

Amplia oferta

En cuanto a su oferta, el nuevo Santagloria de Plasencia ofrece la propuesta gastronómica característica de la marca, que combina "la tradición panadera con una cuidada selección de cafés y una oferta pensada para todos los momentos del día: desayunos, brunch, meriendas y opciones para llevar".

Entre sus productos destacan el café 100% arábica -hay al menos quince variedades-, la bollería -Santas y Glorias son las más vendidas- y panadería, "elaboradas a partir de recetas tradicionales", así como algunas de las innovaciones más reconocidas de la enseña. Además, "todo se hornea en el día", ha subrayado Noelia.

Vista exterior de algunos productos de la cafetería Santagloria de Plasencia. / TONI GUDIEL

Roscones solidarios

Por otro lado, en estas fechas, el establecimiento pone especial foco en uno de sus productos más emblemáticos, sus roscones de Reyes, elaborados siguiendo la filosofía de la marca de "combinar tradición y calidad con pequeños giros de innovación". Se trata de un producto "clave de la campaña navideña, que cada año se convierte en uno de los grandes protagonistas de la oferta de la enseña", ha señalado la cadena.

Además, la venta de roscones se enmarca en la colaboración solidaria que Santagloria mantiene con Acción Contra el Hambre porque la cadena dona 1 euro por cada roscón vendido para apoyar programas de inclusión sociolaboral de familias en situación de vulnerabilidad en España. Esta iniciativa "refuerza el compromiso social de Santagloria y permite a los clientes contribuir, con un gesto cotidiano, a generar un impacto positivo en la sociedad".

Estética de obrador

El local está gestionado por el Grupo de Restauración Tartagal S.L., franquiciado también de los locales de Cáceres y que próximamente abrirá en Badajoz.

Mantiene la estética "cálida y acogedora que define a Santagloria, evocando el obrador tradicional con un enfoque contemporáneo y creando un espacio pensado para disfrutar con calma de una experiencia cercana y de calidad en pleno corazón de Plasencia".

Gran aceptación

No cabe duda de que los placentinos han acogido con los brazos abiertos a Santagloria Coffee & Bakery, por lo que toda la plantilla está "muy contenta. Esperamos que después de las fiestas siga así. No esperaba tanta expectación, pero ya hay clientes que vienen todos los días y otros que me han dicho que faltaba algo así en la plaza", destaca Noelia.

De hecho, con esta nueva inauguración, Santagloria subraya que reafirma su "apuesta por las ubicaciones céntricas y de alto tránsito, acercando su propuesta coffee & bakery a nuevos públicos y consolidando su presencia en ciudades con un marcado carácter comercial y turístico".