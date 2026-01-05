Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío.

Llega una de las tardes más esperadas por los niños de Plasencia, la cabalgata de los Reyes Magos. Tendrá lugar este lunes, con salida a las seis de la tarde, del recinto ferial del Berrocal y con una ola de frío que dejará temperaturas heladoras en la calle.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, entre las seis y las ocho de la tarde, habrá de cuatro a cinco grados, sin embargo, la sensación térmica oscilará entre los 0 y 1 grados, por lo que será recomendable abrigarse bien.

El recorrido

Las principales quejas del año pasado fueron el retraso en la salida de la comitiva, que tardó más de una hora en llegar a la avenida de Salamanca y el escaso número de caramelos repartidos durante el trayecto. Muchos placentinos esperan que este lunes se solventen estos problemas.

En cuanto al recorrido, la cabalgata saldrá del recinto ferial para dirigirse a la calle Miguel de Unamuno y Cueva de la Serrana para llegar a la avenida de Salamanca. Desde ahí, pasando por la rotonda dedicada a las víctimas del terrorismo, se dirigirá hacia la avenida de La Salle y, después, Alfonso VIII para subir por la calle Talavera y acceder a la plaza Mayor.

Así ha sido la 'maravillosa' cabalgata de Plasencia / Toni Gudiel

Tramos especiales

En el primer tramo, desde El Berrocal hasta la avenida de Salamanca, no habrá ningún tipo de música para favorecer que las personas sensibles al ruido y con autismo puedan disfrutar también del desfile de sus Majestades. Así lo ha decidido el ayuntamiento, en consenso con colectivos de personas sensibles al ruido y con autismo.

Por otro lado, se ha habilitado otro tramo, en la avenida de Salamanca, para las personas en silla de ruedas o con carros de bebé o movilidad reducida, el situado entre la rotonda de acceso a la puerta de Los Pinos y la de las víctimas del terrorismo.

1.400 kilos de caramelos

Serán cuatro las carrozas que desfilarán este año, las de Melchor, Gaspar, Baltasar y personas del programa de respiro familiar. Las tres primeras contarán con pajes elegidos por sorteo de entre los niños que presentaron su solicitud durante el plazo abierto por el ayuntamiento.

Según ha explicado el concejal de Infancia y Familia, David Calvo, la cabalgata estará dedicada al circo y se repartirán unos 1.400 kilos de caramelos, una cantidad muy alejada del resto de las grandes ciudades de la región. Así, en Cáceres se repartirán 3.500 kilos; en Mérida, hasta 7.000 y, en Badajoz, unos 8.000.

En la plaza Mayor

Quienes decidan acudir a la plaza Mayor para esperar la llegada de sus Majestades contarán, como cada año, con animación musical y, una vez en la plaza, los Reyes bajarán de sus carrozas para saludar y, después, subirán al balcón del ayuntamiento, donde Melchor dirá unas palabras y después, si continúa la tradición de años anteriores, se dispararán cañones de nieve y confeti.

Respecto a la seguridad, el concejal ha señalado que la cabalgata contará con presencia de la Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y seguridad privada para las carrozas y para evitar que los niños o cualquier persona se acerquen y puedan sufrir algún accidente.