El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane

Cuando el placentino Jesús Mateos Brea recibió el encargo del ayuntamiento de elaborar un mural para instalar en la catedral, como apoyo a la declaración de la Semana Santa de Plasencia como Fiesta de Interés Turístico Nacional, no imaginaba la repercusión que la obra, El Descendimiento, tendría.

El impacto que causó traspasó incluyo las fronteras del país y la obra llegó a ser elegida como el mejor mural del mundo del mes de febrero por la plataforma de internet ‘Street Art Cities’.

50 nominados

Ahora, El Descendimiento ha sido seleccionado como uno de los proyectos nominados a mejor mural del mundo, no ya de un mes, sino de todo el año 2025.

Una alegría más para Brea que, sin duda, ha vivido uno de sus mejores años, profesionalmente hablando, gracias a este mural. "Estoy supercontento la verdad", ha manifestado nada más conocer la nominación.

Brea impacta en Plasencia con su Descendimiento de 11 metros entre las catedrales /

Cómo votar

Compite con otros 49 trabajos y el ganador saldrá de una votación popular. Para participar hay que entrar en el sitio web de ‘Street Art Cities’ o en la aplicación; votar por la obra favorita; seleccionar la ciudad favorita de arte urbano; aportar el correo electrónico para confirmar el voto y compartirlo en las redes sociales.

La obra

El Descendimiento plasma un Cristo de 11 metros de largo por 6 de ancho, que instaló en febrero en un punto emblemático de la catedral, la fachada en la que se unen la parte antigua y la nueva.

Se trata de una interpretación de una de sus obras preferidas, El Descendimiento de Caravaggio, con sus claroscuros, el tono amarillento del cuerpo de Cristo muerto y el contraste con el color de las manos que le sujetan y se clavan en su carne, ha explicado el propio artista.

Un puzzle perfecto

Su padre y su hermano hicieron de modelos para una instalación mural que empezó a perfilar durante las Navidades del año pasado. El cuerpo de la imagen es el de su hermano y las manos que le sujetan, las de su padre.

Subido a una grúa, montó el mural pieza a pieza, cada una de madera y que encajaba como un puzzle. Hecha en spray, añadió unos revestimientos previos para soportar las inclemencias del tiempo y, aunque la idea era que permaneciera en el monumento hasta poco más allá de la Semana Santa, finalmente, ha estado hasta el mes de octubre.

Volverá a la catedral

Brea no ha dudado en afirmar que ha sido "el trabajo más completo que he hecho hasta ahora, por todo el concepto, tanto por calidad pictórica como por la integración con el espacio".

Precisamente, el ayuntamiento (propietario de la obra) ha decidido que, dada la buena impresión causada por el mural y su gran valor, no se quedará almacenado en dependencias municipales, sino que, en consenso con el cabildo, se ha decidido que volverá a la catedral, aunque esta vez a su interior, justo al lugar donde se conectan la parte antigua y nueva.

Limpieza y restauración

Será después de unos trabajos de limpieza y restauración, que llevará a cabo el artista para devolver al mural su aspecto original, después de haber sufrido las inclemencias de la meteorología durante ocho meses.

Brea, que se ha mostrado encantado de que la obra termine en la catedral, espera poder instalarla en este primer semestre. Sin duda será un aliciente más para visitar la catedral placentina.