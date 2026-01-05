Pymecon critica la "parálisis" y "franca decadencia" de la construcción en Plasencia

La Federación Regional de la PYME de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) ha alzado la voz para advertir de que "resulta absolutamente imprescindible tomar medidas" en Plasencia para revertir la situación actual en relación al sector que, según ha criticado, "tiene sumida a la ciudad en una parálisis y franca decadencia, agravada por la falta de suelo industrial y de perspectivas de futuro".

Según ha señalado la federación este lunes a través de un comunicado, existe un problema de "mala gestión o ausencia de gestión" por parte del ayuntamiento, que tiene que ver, por un lado, con la pérdida de fondos europeos, pero también ha denunciado que sus afiliados llevan "años sufriendo retrasos en gran parte de los trámites que se llevan a cabo con el ayuntamiento, empezando por las licencias de obras".

Gerencia de urbanismo

Por eso, ha señalado que Pymecon viene demandando la puesta en marcha de "una gerencia de urbanismo" que pueda paliar el problema que se está encontrando el gobierno local en obras que, por unos u otros motivos, no pueden llevarse a efecto y conllevan la pérdida de dinero de Europa.

No obstante, ha apuntado que "se han dado pasos en este sentido y confiamos en que pueda hacerse realidad lo antes posible, ya que el futuro de la ciudad está en juego y no puede perderse mas tiempo para dinamizar y agilizar proyectos que se eternizan y en muchos casos acaban por no llevarse a efecto".

Pabellones militares

En este sentido, el ejemplo más claro es la obra de la conversión de los pabellones militares en residencia de mayores por varios incumplimientos de la empresa Joca, reconocidos por los tribunales.

"Ya en su momento, la federación informó al ayuntamiento del enorme riesgo que corría la obra", tras la adjudicación a esta empresa que "ya por entonces atravesaba serias dificultades económicas. Aun así y, pese a las reiteradas advertencias, la obra se inició y con ella las dificultades y los incumplimientos, tanto de los compromisos adquiridos como de los plazos de ejecución, sumado a los impagos a subcontratistas y proveedores, desembocando en la total paralización de las obras".

Parking y ronda

A esto suma "los fondos perdidos para el desdoblamiento del parking de La Isla, proyecto envuelto en un embrollo judicial", por los recursos presentados por una de las empresas que no resultó adjudicataria, a quien el juzgado dio la razón y obligó a retrotraer los trámites para revisar de nuevo los proyectos y realizar una nueva adjudicación, aunque el ayuntamiento finalmente decidió dejarla desierta.

La obra de la residencia de mayores de Plasencia lleva años parada. / TONI GUDIEL

El último caso ha sido la obra de acondicionamiento de la ronda del Salvador, que incluye una pasarela hasta Sor Valentina Mirón. En este caso, la empresa presentó un proyecto incompleto y esto ha provocado que se alarguen los plazos. A preguntas del PSOE, el edil José Antonio Hernández reconoció en el último pleno su "frustración, impotencia" porque podrían perderse nuevos fondos europeos.

Pérdida de fondos

El edil hizo hincapié en el esfuerzo que supone lograr los fondos y aportar la cofinanciación y, por contra, criticó "el poco tiempo que dan para ejecutarlos cuando la normativa es muy garantista y los plazos de tramitación son muy largos". Así, dijo que "el tiempo juega en nuestra contra" y, además, manifestó que, en ese tiempo, el técnico que debía supervisar el proyecto se ha jubilado.

El ayuntamiento nombró a otro responsable, pero "se ha negado", por lo que se tuvo que nombrar a un segundo, que está revisándolo. Todavía se desconoce si dará tiempo a llevarlo a cabo antes del plazo marcado para ejecutar los fondos, pero es posible que se pierdan.

De la mano del ayuntamiento

Ante esto, Pymecon ha mostrado su "enorme decepción por la pérdida de más de cuatro millones de fondos europeos destinados a obras que no van a poder ejecutarse".

Con todo, la federación se ha puesto "al servicio del Ayuntamiento de Plasencia y de cualquier administración con el ánimo de aportar y contribuir a solucionar todo lo que contribuya a mejorar la gestión y agilización de los procesos administrativos".