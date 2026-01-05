Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mercadillo textil y de complementos de Plasencia se cambia a este lunes por la festividad de Reyes

El ayuntamiento ha señalado que el de frutas y verduras queda suspendido, al no haber solicitado el cambio

El mercadillo textil de Plasencia será este lunes, al coincidir el martes con el festivo de Reyes.

El mercadillo textil de Plasencia será este lunes, al coincidir el martes con el festivo de Reyes. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El tradicional mercadillo textil y de complementos que se celebra cada martes en Plasencia tendrá lugar este lunes. Así lo ha comunicado el ayuntamiento y el motivo es que, al coincidir en martes la festividad de Reyes, la asociación de ambulantes solicitó el cambio de día y se le ha concedido.

De esta forma, la avenida de La Hispanidad y parte del aparcamiento del parque de La Coronación estarán ocupados este lunes por los puestos del mercadillo.

Puestos del mercadillo en el parque de La Coronación de Plasencia, en una imagen de archivo.

Puestos del mercadillo en el parque de La Coronación de Plasencia, en una imagen de archivo. / TONI GUDIEL

El de frutas y verduras, suspendido

Por lo que respecto al mercado de frutas y verduras, que también se instala los martes (y los viernes), en la plaza Mayor, no tendrá lugar esta semana.

El ayuntamiento ha señalado que, "al no haberse solicitado el cambio por parte de los vendedores, queda anulado en esta ocasión".

Los ambulantes del mercado textil han animado a los ciudadanos a acudir a los puestos: "¿Todavía no tienes los regalos de Reyes? No te preocupes, venimos al rescate para ayudarte a encontrar el regalo más adecuado y al mejor precio. Este lunes, tendremos nuestro mercadillo en Plasencia. Aprovecha esta oportunidad para completar tu lista de Reyes con detalles únicos, baratos y con el mejor ambiente".

