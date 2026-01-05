Hispanidad y Coronación
El mercadillo textil y de complementos de Plasencia se cambia a este lunes por la festividad de Reyes
El ayuntamiento ha señalado que el de frutas y verduras queda suspendido, al no haber solicitado el cambio
El tradicional mercadillo textil y de complementos que se celebra cada martes en Plasencia tendrá lugar este lunes. Así lo ha comunicado el ayuntamiento y el motivo es que, al coincidir en martes la festividad de Reyes, la asociación de ambulantes solicitó el cambio de día y se le ha concedido.
De esta forma, la avenida de La Hispanidad y parte del aparcamiento del parque de La Coronación estarán ocupados este lunes por los puestos del mercadillo.
El de frutas y verduras, suspendido
Por lo que respecto al mercado de frutas y verduras, que también se instala los martes (y los viernes), en la plaza Mayor, no tendrá lugar esta semana.
El ayuntamiento ha señalado que, "al no haberse solicitado el cambio por parte de los vendedores, queda anulado en esta ocasión".
Los ambulantes del mercado textil han animado a los ciudadanos a acudir a los puestos: "¿Todavía no tienes los regalos de Reyes? No te preocupes, venimos al rescate para ayudarte a encontrar el regalo más adecuado y al mejor precio. Este lunes, tendremos nuestro mercadillo en Plasencia. Aprovecha esta oportunidad para completar tu lista de Reyes con detalles únicos, baratos y con el mejor ambiente".
- La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
- Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos la tarde de Nochevieja y Año Nuevo
- El Ayuntamiento de Plasencia destina casi un millón de euros a colectivos y asociaciones locales
- Ya se conoce la temática de la cabalgata de Reyes de Plasencia: estará dedicada al circo
- Fallece uno de los pioneros del negocio de la carne en Plasencia, Marcial Bernal
- Piden ayuda en Plasencia para encontrar un Mercedes que golpeó a un coche y se dio a la fuga
- Un hombre herido en un siniestro de tráfico urbano entre un coche y una moto en Plasencia